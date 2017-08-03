Ankara’da bir ay herşey yasak, Gökçek’in festivali serbest!

Ankara Valiliği’nin en son aldığı karar sonrası şehir genelinde bir ay boyunca yapılacak eylem ve yürüyüşleri yasaklandı. Kararda 30 Ağustos’un da yasak kapsamında olduğu öğrenilirken, sadece Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek’in düzenleyeceği festival yasak kapsamında yer almadığı ortaya çıktı.

Valiliğin “kamu güvenliğini tehlikeye düşürebileceği” gerekçesiyle getirdiği yasak, akıllara Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği 7. Uluslararası Büyük Ankara Festivali’ni getirdi. Ancak festivalin iptal edilmediği belirtildi. Belediye yetkilileri, valilikten tüm izinlerin alındığını ve güvenlik önlemlerinin sağlandığını, festivalin süreceğini ifade edildi.

Valiliğin yasağı, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarını da kapsıyor. Geçtiğimiz yıl CHP, Kemal Kılıçdaroğlu’nun liderliğinde Kızılay’dan Anıtkabir’e yürümüştü.