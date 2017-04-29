Türkiye’nin Cenevre konsolosluğu pasaportu çalınan gazeteci Ahmet Nesin’e yeni pasaport vermeyi reddetti.

Türkiye’nin Cenevre konsolosluğu gazeteci Ahmet Nesin’in pasaportunu yenilemeyerek Nesin’e hizmet vermeyi reddetti.

Artı Gerçek adlı haber sitesinin yazarlarından olan Nesin, olayı sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu: “Pasaportum çalındı. Dün Cenevre konsolosluğuna gittim. Bana pasaport vermiyorlar. Türkiye’ye gidecek kağıt verelim Git tutuklan diyorlar.”

Vatandaşına büyükelçilik ya da konsolosluklarında hizmet vermemek Türkiye’nin uluslararası anlaşmalardaki taahütlerini yerine getirmemesi anlamına geliyor.

Çeşitli sivil toplum kuruluşları hizmet vermenin reddedildiği ya da pasaportlara el konulduğu benzer olayları daha önce duyurmuştu.

Aynı mağduriyetleri Hizmet Hareketi mensupları ve aile üyeleri yıllardır yaşıyor.

Pasaportum çalındı. Dün Cenevre konsolosluğuna gittim. Bana pasaport vermiyorlar. Türkiye'ye gidecek kağıt verelim Git tutuklan diyorlar — Ahmet Aziz Nesin (@ahmetnesin1) April 28, 2017