Türkiye’de masum insanlara yönelik sürdürülen cadı avı ile tarihte görülmemiş zulümler yaşanıyor.

İnsan hakları ihlallerinin merkezlerinden biri haline gelen Kütahya’da bir anne, liseye giden oğlu, ve üniversiteyi bırakmak zorunda kalan kızları “haklarındaki aleyhte delil bulununcaya kadar” gözaltına alındı. Kütahya’nın Domaniç ilçesinde görevliyken KHK ile kamudan ihraç edilen B.K. 7 aydır tutuklu. KOAH hastası olması ve raporları bulunmasına rağmen 8 kişilik koğuşta 24 kişi tutularak hayatı tehlikeye atılan B.K.’ya yapılan insanlık dışı muamele ailesiyle devam etti.

Bütün aile gözaltına alındı

Tutuklu B.K.’nın eşi ve iki çocuğu da bugün gözaltına alındı. Arama izinleri olduğunu söylereyek B.K.’nın evine giren Emniyet görevlileri, B.K.’nın ev hanımı eşi liseye giden oğlu ve maddi imkansızlıklar nedeniyle üniversiteyi bırakan kızlarını gözaltına alındı. Evde suç unsuru bulunamayınca Emniyet amirinin “etraftan aleylerine delil bulana kadar nezarette tutun” talimatı verdiği öğrenildi.