Diyanet’in Almanya’da üç imamın muhbirlik yaptığını kabul etmesi, Almanların öfkesini dindirmedi. Berlin’den sınırdışı çağrıları yükseliyor. Sol Parti, “Türk ajanların, dini özgürlükleri istismar ederek, bir diktatörlük olan Erdoğan rejimine çalışmaları skandal.” çıkışı yaptı.

Almanya’daki Diyanet İşleri Türk- İslam Birliği (DİTİB) Genel Sekreteri Bekir Alboğa, Deutshce Welle Türkçe ile söyleşisinde, üç imamın Ankara’ya bilgi verdiğini doğruladı. Fakat Alboğa, casusluk iddialarının gerçeği yansıtmadığını savundu. “1000 imamdan sadece üçü, bir hata sonucu, iyi bir şey yaptıklarını düşünerek, muhatap olmadıkları bir konuda kendilerini muhatap zannedip bilgi paylaşmışlar.” diye itirafta bulundu.

‘Erdoğan’ın ajanları sınır dışı edilsin’

Alboğa’nın açıklamalarını yeterli bulmayan Alman siyasetçiler ise iddiaların daha ayrıntılı bir şekilde araştırılmasını talep ediyor. Sol Parti’nin Federal Meclis Grup Başkanı Sahra Wagenknecht’ten “Erdoğan’ın ajanları sınır dışı edilmeli” çıkışı geldi. “Türk ajanlarının, Almanya’da dini özgürlükleri istismar ederek bir diktatörlük olan Erdoğan rejimine çalışmaları bir skandaldır” diyen Wagenknecht sözlerini şöyle sürdürdü: “DİTİB imamlarıyla ilgili bu itiraf üzerine artık İçişleri Bakanlığı’nın harekete geçmesi gerekmekte. DİTİB ile işbirliğine derhal son verilmeli. Türk despotun DİTİB temsilcileri aracılığıyla okullarımızın sınıflarına kadar girmesine izin verilemez. Sol Parti, Erdoğan’ın ajanlarının sınır dışı edilmesini talep etmektedir.”

‘İstihbarat örgütü olmadan istihbarat örgütü gibi hareket eden bir yapı söz konusu’

Muhalefetteki Yeşiller Partisi’nin milletvekillerinden Volker Beck ise “DİTİB’de yanlışlıkla casusluk mu yapılıyor? Bu iddiayı gerçekçi bulmuyorum” diyerek Alboğa’nın açıklamalarını eleştirdi. DİTİB imamlarına yöneltilen casusluk iddiaları üzerine geçen ay Federal Başsavcılık’a suç duyurusunda bulunan Beck, iddialarda adı geçen kişilerin isimlerinin DİTİB tarafından başsavcılığa verilmesini istedi. Alman millektvekili, “DİTİB’deki casusluk, Milli İstihbarat Teşkilatı için değil Diyanet İşleri Başkanlığı için bir istihbarat faaliyeti gibi görünüyor. İstihbarat örgütü olmadan istihbarat örgütü gibi hareket eden bağımsız bir yapı söz konusu.” görüşünü dile getirdi.

HOLLANDA, CASUS TÜRK ATAŞEYİ SINIRDIŞI ETMİŞTİ

Geçtiğimiz ay Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders’in çağrısı üzerine muhalifler hakkında istihbarat çalışması yaptığı belirlenen Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliği Din İşleri Ataşesi Yusuf Acar’ın geri çekilmesi istenmişti. Ankara, Hollanda’nın tepkileri üzerine Acar’ı geri çekmişti.

Hollanda’daki Erdoğan muhalifleri hakkında rapor hazırladığını doğrulayan Acar, Türkiye ile Hollanda arasında diplomatik gerilime neden olmuştu.