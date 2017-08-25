MİT Müsteşarı Fidan KHK ile Erdoğan’a bağlandı, Erdoğan onaylamazsa tanıklık bile yapamayacak

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında 693 ve 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. 694 sayılı kararnamedeki MİT detayı çekti. Buna göre; şimdiye kadar Başbakan’a karşı sorumlu olan MİT Müsteşarı, Cumhurbaşkanına karşı sorumlu hale getirildi. MİT Müsteşarının tanıklığı da Cumhurbaşkanı’nın iznine bağlandı. Örneğin 15 Temmuz davaları ile ilgili hakim ve savcıların, MİT Müsteşarı Hakan Fidan için talep edebilecekleri ‘tanıklık’ başvuruları önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önüne gidecek. Erdoğan onaylamazsa Hakan Fidan tanıklık yapamayacak.

Sözcü gazetesini haberine göre, yeni KHK ile MİT Müsteşarının sorumluluğu Başbakandan alınıp, Cumhurbaşkanına verildi. MİT Müsteşarı hakkında soruşturma yapılması Cumhurbaşkanının iznine bağlandı. Devletin çıkarlarının veya görevin gizliliğinin zorunlu kıldığı hallerde MİT mensuplarının, MİT’te görev yapmış olanların tanıklığı MİT Müsteşarına, MİT Müsteşarının tanıklığı ise Cumhurbaşkanının iznine bağlandı.

2012’DEKİ İFADE KRİZİ SONRASI YASA DEĞİŞMİŞTİ

MİT yasası 2012 yılındaki ‘ifade krizi’ sonrası değiştirilmişti. 7 Şubat 2012 tarihinde Özel Yetkili Savcı Sadrettin Sarıkaya’nın talimatıyla MİT Müsteşarı Hakan Fidan, PKK soruşturması kapsamında ifadeye çağrılmış bu girişim sonrası devletin zirvesinde kriz çıkmıştı. Daha sonradan FETÖ kumpası olduğu ortaya çıkan ifade krizi sonrası Milli İstihbarat Teşkilatı mensupları veya bazı kamu görevlileri hakkındaki ceza soruşturmalarında “Başbakan izni” şartını düzenleyen kanun değiştirilmiş ilgili yasa düzenlemesi 17 Şubat’ta Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilmesinin ardından, yürürlüğe girmişti. Bu yasaya göre MİT Müsteşarı’nın ifadeye çağrılması ancak Başbakan’ın iznine bağlı hale getirilmişti.

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ÖNCE ERDOĞAN’IN ÖNÜNE GİDECEK

Artık MİT Müsteşarı ile ilgili izinler artık Başbakan tarafından değil Cumhurbaşkanı tarafından verilecek. Örneğin, 15 Temmuz davaları ile ilgili hakim ve savcıların, MİT Müsteşarı Hakan Fidan için talep edebilecekleri ‘tanıklık’ başvuruları önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önüne gidecek. Erdoğan onaylamazsa Hakan Fidan tanıklık yapamayacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI BAŞKANLIĞINDA MİKK OLUŞTURULDU

KHK’daki bir başka detay ise Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu’nun oluşturulması oldu. Karara göre; Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yükümlülüklerini yerine getirmesiyle ilgili koordinasyonu sağlamak ve istihbarat çalışmalarının yönetilmesinde temel görüşleri oluşturmak, uygulamayı belirlemek üzere Cumhurbaşkanı başkanlığında Mili İstihbarat Koordinasyon Kurulu (MİKK) kuruldu.