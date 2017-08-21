Bilim adamlarının ‘yüzyılın fırsatı’ dedikleri güneş tutulması gerçekleşti

Dünyanın aylardır beklediği an gerçekleşti. ABD’nin 14 eyaletinde izlenebilen tam Güneş tutulması yaşandı. Milyonlarca kişi merakla beklenen Güneş tutulmasını izleyebilmek için sokaklara döküldü. Sosyal medya ve internette güneş tutulması anını gösteren yüzlerce harika görüntü yansıdı.

Güneş’le Dünya arasında giren Ay’ın gölgesi ilk olarak ABD’nin batı kıyısındaki Oregon üzerine düştü. ABD’yi boydan boya geçen hat üzerinde bugün hava açık olacağı için tutulma rahatlıkla izlenebildi. Düştüğü yerlerde yaklaşık 115 kilometrelik genişlikte bir alanı gölgede bırakan Güneş tutulmasının, tarihin en çok izlenen ve görüntülenen doğa olayı olduğu belirtildi.

ABD’yi bir uçtan diğerine kateden son tutulma bundan yaklaşık yüz yıl önce, 1918’de meydana gelmişti. Bu bakımdan, bugünkü tutulma bilim dünyasınca ‘yüzyılın fırsatı’ olarak değerlendirildi.

NASA, Amerika’nın farklı yerlerine bağlanarak tam güneş tutulmasını saatler boyu canlı yayınladı.

İşte o yayın;