Süper Kupa Finalindeki “Nuriye-Semih yaşasın” pankartına terör soruşturması!

Beşiktaş-Konyaspor arasında oynanan Süper Kupa finalinde açılan ‘Nuriye-Semih yaşasın’ pankartına terör soruşturması açıldı. Samsun Valiliği, Beşiktaş-Konyaspor arasındaki Süper Kupa maçında, KHK ile görevden ihraç edildikten sonra “İşimi ger istiyorum” talebiyle açlık grevine başlayan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça için ‘Nuriye Semih Yaşasın’ pankartı açanlara ‘terör örgütü propagandası’ suçundan adli soruşturma açıldığını duyurdu.

Samsun Valiliği’nden yapılan açıklama şöyle:

“06.08.2017 günü saat.20.45’de Samsun Yeni 19 Mayıs Stadında Beşiktaş–Atiker Konyaspor arasında oynanan Turkcell Süper Kupa maçında, halen cezaevinde açlık grevinde olan DHKP/C terör örgütü mensupları Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya destek amaçlı “NURİYE SEMİH YAŞASIN” ibareli pankart açma olayı meydana gelmiştir.