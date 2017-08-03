Türkiye, Doğu Türkistan İslam Hareketi’ni terör örgütü olarak tanıdı

Türkiye, Çin basınında yer alan haberlere göre Doğu Türkistan İslami Hareketi’ni resmen terör örgütü olarak tanıdı. Çin’de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu kabul eden Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Türkiye’nin Doğu Türkistan İslami Hareketi’ni terör listesine almasından övgüyle bahsetti.

İki bakanın görüşmesi sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Mevlüt Çavuşoğlu, Çin’in resmi haber sitesine göre şunları söyledi “Çin’in güvenliğini kendi güvenliğimiz gibi görüyoruz. Gerek ülkemizde gerek bölgemizde Çin’e yönelik hiçbir olumsuz faaliyete izin vermiyoruz.“ diye konuştu.

Euronews.com’un haberine göre, Çin’in ‘terör örgütü’ olarak kabul ettiği Doğu Türkistan İslami Hareketi 1989 yılında Uygur Türkleri tarafından Uygur Özerk Bölgesi’nin bağımsızlığı elde etmek için kuruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 2015 yılında Çin Halk Cumhuriyeti’ne gerçekleştirdiği iki günlük resmi ziyaret kapsamında mevkidaşı Xi Jinping ile görüşmüş; burada yaptığı açıklamada Doğu Türkistan İslami Hareketi’ni uzun zamandır terör örgütü olarak kabul ettiğini belirtmişti.

Doğu Türkistan İslami Hareketi 1997 yılında Uygur Türkü militanları tarafından Uygur Özerk Bölgesi’nin bağımsızlığı elde etmek için kuruldu.