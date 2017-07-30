15 Temmuz sonrası akıl tutulması sokakta tişört giyenlerin tek tek gözaltına alınmasıyla devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılıkları’na gönderilen talimatla ‘hero’ yazısı geçen tişörtleri giyenlere gözaltı kararı veriliyor. Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde, üzerinde ‘Part time hero’ yazılı tişört olan kişi gözaltına alındı.

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Şevketiye köyünde bir kişinin ‘Hero’ yazılı tişörtle dolaştığı ihbarını alan jandarma ekipleri, tahkikat başlattı. Üniversite öğrencisi olan ve çalışmak için Şevketiye köyüne geldiği öğrenilen U.A., üzerinde ‘Part time hero’ yazılı tişörtle görüldü. U.A., Lapseki Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile tahkikat için gözaltına alındı.

İktidarın yazlık tişörtlerde başlattığı cadı avı önce ‘Hero’ yazar tişörtleri kapsıyordu. Daha sonra Silivri Cezaevi’ndeki eşini ziyarete giden Kezban Keser ‘Monday Hero’ (Pazartesi Kahramanı) ibareli tişörtle geldiği için gözaltına alındı.

Darbe girişimi sanıklarından astsubay Gökhan Güçlü, duruşmada olay çıkaran ‘Hero’ (kahraman) yazılı tişörtü kendisine cezaevi yönetiminin verdiğini söylemişti. AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bunu bahane ederek sanıklara Guantanamo örneğinde olduğu gibi tek tip tulum giydirilmesini istemişti.