Bir ‘haber başlığı’ nedeniyle gözaltına alınan Cumhuriyet.com.tr genel yayın yönetmeni Oğuz Güven ‘terör örgütü propagandası’ ile suçlanıyor. Habere ‘yorum’ yapan 32 kişinin ise kimlik ve adres bilgilerinin tespiti istendi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper’in trafik kazasında ölümüyle ilgili bir haberin sosyal medyada sunuluşu nedeniyle gözaltına alınan, Cumhuriyet gazetesi web sitesinin genel yayın yönetmeni Oğuz Güven’e “terör örgütü propagandası” ve “kişinin hatırasına hakaret” suçlamaları yöneltildiği öğrenildi.

Oğuz Güven, dün sabah saatlerinde evinde gözaltına alınmış, Anadolu Ajansı gözaltı gerekçesinin Cumhuriyet gazetesinin internet sitesinin, Başsavcı Mustafa Alper’in ölümüyle ilgili haberinde, “Başsavcı Mustafa Alper’i kamyon biçti” başlığını kullanmasını olduğunu duyurmuştu.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre gözaltı süresi 7 gün uzatılan Güven hakkındaki soruşturmayı, gazeteye yönelik soruşturmayı da yürüten savcı Yasemin Baba başlattı.

Baba, soruşturma yazısında habere ‘kamyon biçti’ başlığının atıldığından bahsetti ancak başlığın sonradan değiştirildiğine değinmedi. Yazıda, “Haberin altındaki yorumlarda (Başsavcı) Alper’i hedef alan, suç unsuru taşıyan ifadelerin olduğu” savunuldu.

Bunun üzerine, Cumhuriyet’in Twitter hesabı ile site sorumlusu ve yorum yapan diğer Twitter kullanıcıları hakkında soruşturma başlatılmasına karar verdi.

HABERE YORUM YAPAN 32 KİŞİ ARANIYOR

Soruşturma yazısının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu Savcısı Celal Sarıdere, Cumhuriyet.com.tr genel yayın yönetmeni Oğuz Güven hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Habere yorum yapan 32 kişinin açık kimlik ve adres bilgilerinin de tespit edilmesine karar verdi.

Dere, Güven’in gözaltı süresinin bir hafta uzatılmasını “Güven’in aleyhindeki delil ve emareler, yüklenen suçun özelliği, kaçma ve delilleri yok etme ihtimali, soruşturmanın ikmali için gereken süre” gerekçeleriyle açıkladı.

Cumhuriyet’in haberinde, Posta yazarı Nedim Şener’in Twitter paylaşımlarına da değinildi. Nedim Şener, Cumhuriyet’te Savcının ölümüne ilişkin haberin yayınlanmasından bir süre sonra haberle ilgili başlığın ekran görüntüsünü eklediği bir tweet atmış ve “Sevgili Orhan Erinç büyüğümüz, şu başlığı atan hayvanı Cumhuriyet çatısı altında tutmayın”yazmıştı. Oğuz Güven’in, bu Nedim şener’in bu mesajından bir süre sonra gözaltına alınması üzerine özellikle gazeteciler Şener’e tepki göstermiş ve ‘muhbirlik’ ile suçlamıştı. Nedim Şener gelen bu tepkiler sonrasında ise “Kahraman savcı Mustafa Alper’in ardından o çirkin başlığı atanın yeri ne nezarethanedir ne de Cumhuriyet gazetesi” diye yeni bir mesaj attı.

Öte yandan Emre Uslu ve Tuncay Opçin hakkında da sosyal medya paylaşımları nedeniyle ‘terör örgütü üyeliği’ ve ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.