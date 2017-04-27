Fransız spor gazetesi L’Equipe, yayınladığı bir haberde, ünlü Romen Teknik Direktörü Mircea Lucescu’ya övgüler yağdırdı. Lucescu’nun dünyanın en aktif 50 antrenörler sıralamasının başında yer aldığını belirten gazete, usta teknik direktörün gittiği bütün ekipleri şampiyon yaptığına dikkat çekiyor.

Ünlü teknik adamı “Dünyada dil bilen en başarılı çalıştırıcısı” diye öven Fransız gazetesinin haberinde, Mircea Lucescu’nun öğrencilerine sürekli yeni ufuklar açtığını belirterek, “Lucescu, oyuncularına kulüp veya barlara gitmeleri yerine kitap okumalarını veya tiyatro gibi kültürel aktiviteleri teşvik ederek kendilerini geliştirmelerine yardımcı oluyor” ifadelerine yer verildi.

L’Equipe, Lucescu’nun bulunduğu takımlardaki başarılarını da sıralayarak, usta teknik adamın hayatında, 12 şampiyonluk, dokuz ulusal şampiyonluk kupası ve bir UEFA kupası başarılarının yer aldığını vurguladı.

Gazete, “Romen usta, bu başarılarının çoğunu 12 yıldır yönettiği Şahtior Donetk ile başardı. Geçen yıl Ukrayna’yı terk ederek Zenit Sankt Petersburg ekibini hazırlamaya başladı.” yorumunu yaptı.

L’Equipe gazetesi, 71 yaşındaki Lucescu’nun bu yıl Zenit ile şampiyonluğu elde etmesinin biraz zor göründüğünü ancak Lucescu’nun çalıştığı bütün ekiplerle (Rapid Bükreş-1999, Galatasaray-2002 ve Beşiktaş 2003) şampiyonlu sevincini yaşattığını yazdı.

Gazete, Mircea Lucescu’nun, en iyi antrenör klasmanında; Şilili Manuel Pellegrini, Uruguaylı Oscar Washington Tabarez, Brezilyalı Luiz Felipe Scolari, İtalyan Giovanni Trapattoni ve İsveçli Lars Lagerback’i geride bıraktığına dikkat çekti.