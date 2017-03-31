ABD Başkanı Donald Trump’ın eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn, Rusya soruşturmasında konuşmak karşılığında dokunulmazlık talep etmişti. Flynn’in talebi kabul edilmedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın kazandığı 2016 başkanlık seçimlerine Rusya müdahalesi iddiasıyla ilgili soruşturma sürerken, yeni bir gelişme yaşandı. Trump’ın eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn soruşturmada ifade vererek bildiklerini anlatması karşılığında dokunulmazlık talep etmişti. Ancak bu talep kabul edilmedi.

Senato İstihbarat Komitesi’nin Flynn’in talebini geri çevirdiği açıklanırken, soruşturmanın ilerlemesiyle birlikte bu konuda kararın değişebileceği ve Flynn’e dokunulmazlık verilebileceği de söylenmişti.

AKP, Flynn’e Gülen’in iadesi için yarım milyon dolar vermişti

Trump’ın görevden aldığı Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Flynn’in Tayyip Erdoğan ve AKP iktidarından Fethullah Gülen’in illegal şekilde iadesi için 530 bin dolar almıştı. Flynn ve şirketi Flynn Intel Group Inc, ABD Adalet Bakanlığı’na sundukları belgelerde, geçmişte ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin çıkarına olabilecek lobi faaliyeti yürüttüklerini’ kabul ettirmişti.