Tarihi olayları tahrif konusunda öncülleri Kadir Mısıroğlu, Yavuz Bahadıroğlu ve Sadık Albayrak gibi isimleri geride bırakan Mustafa Armağan’ın, sosyal medyada yayımladığı yanıltıcı fotoğraf, eski bir utancı bugüne taşıdı. Armağan, her zamanki hamasetine bir yenisini ekledi. Ne mi yaptı? Çanakkale Savaşı cephesi diye, II. Dünya Savaşı’nda Bosnalı savaşçılardan oluşan fesli Nazileri paylaştı. Tarihsel olayları bağlamından kopararak basit bir düşmanlık ve propoganda aracı haline getirmekte mahir olan sonradan tarihçi, dönemin etnografik unsurlarını bile hiçe saydı. Nazilere tayy-ı mekân yaptırdı. Armağan’ın ‘Osmanlı’ dediği askerler, geniş bir alanda toplu halde secdeye varan, el açıp dua edenler Müslüman Boşnaklar’ın Hançer (Handschar) Tümeni’nden başkası değildi. Kimdi Hançer Tümeni? Kısa bir hatırlatma yapalım… Hitler ‘çılgın proje’siyle Doğu’ya doğru başlattığı amansız savaşta kendine yeni müttefikler aradı ve başarılı da oldu. Bunlardan en fazla dikkati çekeni Bosna’daki İslami hareket mensubu heyecanlı gençlerdi. Onları devşirmek için yüz yıldan fazladır en büyük yem olan ‘Yahudi düşmanlığı’nı kullandı. Önce Kudüs müftüsü Emin el-Hüseyni’ye ulaştı Hitler. Bir taraftan da Nazi hareketinin Balkanlardaki bir parçası olan Müslüman dağ tümeni ‘Hançer’i kurdu. Onlara özel üniforma ve fes bile yaptırdı. Birlik özgürce ibadetini yapabiliyordu.

Bununla bitmedi…Hitler, Boşnakların aslen Slav kökenli değil, Germen ırkından olduğunu, sonradan Slavlaştıkları savını işledi, İslamcılıkla avladığı birliği ırkçılıkla yeniden dizayn etti. Tümene sonra müslüman Hırvatlarla Arnavutlar da dahil oldu.

Tabii, Berlin düşüp Almanlar savaşta Ruslar’a yenilince ‘Boşnak Naziler’ de yenilmiş sayıldı ve dağıldı. Sayıları 20 bini bulan tümenin yarısı öldü, geride kalanlar İngilizlere teslim oldu. Fakat ‘Alnı secdeli Nazi’ utancı bugüne kadar sürüyor.

Bir de ne sürüyor? Siyasi İslamcıların yandaş devşirmek için anti-semitik argümanlar kullanmadaki iştahı… Başarılı oldukları da bir gerçek…

Filistin’de bir milletin varolma mücadelesi İslamcı siyasetin elinde değerini hiç kaybetmeyen, kullanışlı bir araç bugün. Öyle ki Filistinlilerin varolma mücadelesi Ortadoğu diktatörlerinin en büyük meşruiyet kaynaklarından biri.

Saddam Hüseyin, Filistin meselesini kullanarak yıllarca Arap sokaklarında kahraman oldu. Baba-oğul Esadlar ve İran için de durum farklı değil.

Türkiye’de durum farklı mı? İslamcı politikanın bütün marazlarını taşıyan Milli Görüş ve ardından gelen popüler islamcı AKP çizgisi bu verimli kaynaktan kana kana içti. Maksimum fayda elde edilene kadar. Sonra? Bana mı sordunuz Akdeniz’e açılırken…

İktidarın mesela İsrail’deki ezan yasağı konusunda bir çıkışını duydunuz mu?

Ve referandum arafesinde suçlamalar havada uçuşuyor: “Almanya Nazi, Hollanda faşist, Avrupa utanmasa gaz odalarını yeniden kuracak…”

Peki, Hitler ordusunda tümen kuran İslamcı siyasete ve fetvacısı eski yeni ulemaya bir sözünüz yok mu? Yoksa Berlin’de bozguna uğrayan Hançer Tümeni’nin ruhu hâlâ ayakta mı?

Kaynak: http://www.kronos.news/tr/alni-secdeli-nazilere-bir-sozunuz-var-mi/