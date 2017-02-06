ABD Başkanı Donald Trump’ın vize yasağı kararnemesinin mahkeme kararıyla ülke genelinde geçici olarak durdurulması dünyanın gündemindeki yerini koruyor. Trump, kararı veren hakim James Robart için “Sözde yargıcın saçma görüşü” derken, federal yargıca bie destek de Washington Eyalet Başsavcısı Bod Ferguson’dan geldi. Ferguson, CNN’e yaptığı açıklamada “Hukuk, ABD Başkanı dahil herkesi sorumlu tutar.” açıklamasında bulundu.

Washington eyaleti adına Başsavcı Bod Ferguson, ABD Başkanı Trump’ın kararının iptali için dava açmıştı. Başsavcı, kararın ABD’de oturma izni olanlara ciddi zarar verdiğini ve ayrımcılığa yol açtığını belirtmişti. Davaya Minnesota eyaleti de destek vermişti. Federal mahkemenin Trump yasağını geçici olarak durduran kararı sonrası açıklama yapan Washington Eyalet Başsavcısı Bob Ferguson, “Hukuk güçlü bir şeydir. Herkesi sorumlu tutar ve bu, ABD Başkanı’nı da kapsar. Kimse hukukun üstünde değil. Başkan bile olsa.” dedi.

ABD’nin Washington eyaletinin Seattle kentindeki federal yargıç Robart, önceki gün, ABD Başkanı Donald Trump’ın, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan 7 ülkenin (Irak, İran, Libya, Somali, Suriye Sudan, Yemen) vatandaşlarına getirdiği vize yasağını ülke genelinde geçici olarak durdurma kararı aldı. ABD hükümetinin, kurallara uygun alındığı halde iptal ettiği vizeler ve yeşil kartlar yeniden hüküm kazandı. Federal yargıç James Robart, vize yasağının ABD genelinde geçici olarak durdurdu.