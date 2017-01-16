İstanbul merkezli ACT Havayolları’na ait bir kargo uçağı, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te bulunan Manas Havalimanı’na inişi sırasında bir yerleşim biriminin üzerine düştü. Kazada, ikisi pilot dört mürettebatla birlikte toplamda en az 32 kişi yaşamını yitirdi.

TK6491 sefer sayılı Boeing 747 tipi kargo uçağı Hong Kong’dan kalkış yapmıştı. Uçağın Bişkek’te durakladıktan sonra nihai varış noktası İstanbul’a hareket etmesi planlanıyordu.

Türk Hava Yolları (THY), Basın Müşaviri Yahya Üstün, uçağın THY’ye ait kargoyu taşıdığını söyledi.

Kırgız hükümetinden yapılan açıklamada, uçağın Manas Havaalanı yakınlarında bulunan popüler tatil belgesi Dacha-Suu’ya düştüğü belirtildi. Kaza sonucu en az 15 bina hasar görürken, yaşamını yitirenlerin arasında çocukların da olduğu bildirildi.

Yetkililer, kaza sırasında dondurucu sis nedeniyle görüşün oldukça kötü olduğunu ancak kazanın nedeninin ne olduğunu kesin olarak söylemek için erken olduğunu ifade ediyor.Düşen uçağın 14 yıldır kullanımda olduğu sanılıyor.

İstanbul merkezli 2004 yılında kurulan ACT Havayolları “myCargo” markasıyla kargo taşımacılığı yapıyor.



