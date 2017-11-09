Saman ve etten sonra Türkiye 230 bin ton buğday ithal edecek!

Geçtiğimiz günlerde Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) her biri 10 bin ton tutarında kırmızı ekmeklik buğday alımı için 15 ayrı ihale açmıştı. Gelen haberlere göre, TMO bunu 80 bin ton daha artırarak 230 bin tona çıkardı. Her biri 10 bin tonluk 23 ihaleler 17 Kasım’da sona erecek.

TMO ocak ayında da AB ülkelerinden 90 bin ton ekmeklik buğday alımı için ihale açmıştı. Türkiye ayrıca Sırbistan’dan beş bin ton et alımı için anlaşma yapmıştı.

Türkiye geçtğimiz günlerde 5 yıl aradan sonra tekrar saman ithal etmeye de başlamıştı. 4 bin ton saman Bulgaristan’dan Türkiye’ye giriş yapmıştı.