AA ve havuzdan skandal asparagas: Suikast silahı diye yayınladılar, havalı atış tabancası çıktı

Fethullah Gülen’in Hizmet Gönüllüleri’ni zor durumda bırakmak için ‘ kapalı kapılar arkasında ayağa düşmüş suikast planları hazırlıyorlar” uyarısından sonra bugün AA ve havuz medyasının ‘Balıkesir’de suikatstçi tim yakalandı’ haberiyle ilgili skandal bir bilgi ortaya çıktı. Haberlerde suikast silahı diye fotoğrafları basılan silahlar atıcılık ve avcılık meraklılarının kullandığı havalı silah çıktı. ASG Wesson 6 ve Gamo PT85 Tactical isimli havalı silahları devletin resmi ajansı Balıkesir’de yakalanan süphelilerin aracında bulundu diye servis etmişti. Basit bir internet araştırmasıyla bulunabilen bu tür silahlar 140 liradan 800-900 liralara kadar fiyatlarla satın alınabiliyor.

Skandal görüntüleri gün içinde Anadolu Ajansı (AA), Balıkesir’de, suikast hazırlığında oldukları değerlendirilen ve iddia edilen sözde F…. mensup 2 kişi yakalandı haberleri kapsamında servis etmişti.

Haber önce İnternet medyası sonra sosyal medyada yaygınlaştırıldı. Cuma çıkışına denk getirilen haberle ilgili AKP Lideri ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın görüşü de alındı. Erdoğan, “Bizi sürekli tehdit ediyorlar.” diyerek, kurguya yardımcı oldu.

Fethullah Gülen’in sahte suikast planları ile Hizmet gönüllülerine iftira edilmek istendiğini deşifre etmesinden sonra Erdoğan’ın yönettiği güdümlü medya çarpıtma yaparak, Gülen’in suikast talimatı verdiği yalanının uydurmuştu.

Yalan haberleri sürdüren bu medya Cuma günü de ‘suikast hazırlığındaki F…lere operasyon’ haberlerini dolaşıma sokmuştu. Haberlerde kullanılan görseller incelenince ASG ve Gamo marka havalı silahların sözde suikastçi ilan edilenlerin bagajında çıktı dedikleri polis ve AA görüntülerinde yer aldığı açıkca görülüyor. Bu tür havalı silahlar atış meraklısı kişilerin sık ziyaret ettiği satış sitelerinde hatta, milyonlarca kişinin ziyaret ettiği hepsiburda.com gibi alışveriş sitelerinde bile satılıyor.