Türk bayraklı balıkçı teknesi Mangalya sahiline 69 kaçak göçmen bıraktı

Köstence Sahil Güvenlik yetkilileri, “Emek” isimli Türk bayraklı bir teknenin Köstence’ye bağlı Mangalya sahiline 29’u çocuk, 10’u kadın olmak üzere toplam 69 kaçak Iraklı göçmen bıraktığını açıkladı.

Agerpres’te yer alan habere göre, Karadeniz karasularında görev yapan MAI 3057 nolu güvenlik teknesinin, Romen karasularına giriş yapan kaçak göçmen gemisine el koyduğunu ve konuyla ilgili soruşturma açıldığını duyurdu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sahil Güvenlik sözcüsü Ionela Păsat, kaçak göçmen taşıyan teknede 29’u çocuk, 10’u kadın olmak üzere toplam 69 göçmen bulunduğunu söyledi. Göçmenlerin Iraklı oldukları açıklandı.

Păsat, yaptığı açıklamada, yasadışı mülteci taşıyan tekne sahiplerinden birinin Kıbrıslı diğer ortağının ise Bulgar uyruklu olduğunu belirterek konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

Bu arada kaçak göçmenlerin, geçici olarak liman yanında kurulan bir çadırda barındırıldığı açıklandı.