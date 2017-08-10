Cezaevinde tutuklu belediye başkanına 40 gardiyan saldırıp darp etti

Van’ın Saray Belediyesi Eş Başkanı Zilan Aldatmaz’ın Elazığ T Tipi Kapalı Cezaevi’nde 40’a yakın gardiyan tarafından darp edildiği iddia edildi.

Evrensel’in haberine göre, Aldatmaz’ın avukatı Resul Aslan’ın verdiği bilgilerde sayım için koğuşa giren gardiyanların, ranzaların üst kattında bulunan tutukluların alt kata inmesini istemesi üzerine tartışma yaşandı.

Aslan, tutuklardan birinin bir tutuklu namaz kıldığı için alt kata inemediğini, bunun üzerine gardiyanların “Biz sizi indirmesini biliriz” denilerek müdahalede bulunduğunu aktardı. Gardiyanların saldırısı karşısında direnen kadınların darp edildiğini söyleyen Aslan, saldırı üzerine 40’a yakın gardiyanın koğuşa girerek tutukluları darp ettiğini aktardı.

Saldırı sırasında gardiyanların üst katta bulunan müvekkili Aldatmaz’ı özelikle hedef aldıklarını ve merdivenlerden aşağı attıklarını ifade eden Aslan, “Müvekkilim Zilan Aldatmaz merdivenlerden atıldığı sırada sol kolundan darbe almış ve sol elinin yüzük parmağı kırıldı. Vücudunun çeşitli bölgelerinde morluklar var” dedi.

Müvekkilinin suç duyurusunda bulunduğunu dile getiren Aslan, gardiyanların da Aldatmaz ve diğer tutuklu kadınlar hakkında “Mukavemet ettikleri” gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Aslan, müvekkilinin revir hakkının ise vücudundaki morlukların izi kaybolması için “erkek tutukluların sayı fazlalığından dolayı kadın tutuklular yetiştirilmedi” diye geçiştirildiğini öne sürdü.

Olayın iki hafta önce meydana geldiğini aktaran Aslan, kadın tutukluların saldırı üzerine, cezaevlerinde siyasi tutuklulara yönelik artan baskılara karşı açlık grevi başlattığı bilgisini de verdi.