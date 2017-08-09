Erdoğan, Guantanamo kıyafetlerinin parasını sanık ve mahkumlara ödetecek

15 Temmuz darbe girişimi bahanesiyle onbinlerce kişinin haksız tutukluluğu sürerken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın gündeme getirdiği tek tip kıyafet konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Cezaevlerindeki F…ö iddiasıyla suçlanan şüpheli ve sanıklara bazı cezaevleri yönetimleri bu elbiseler için para alınacağını bildirdi. Son günlerdeki cezaevi ziyaretlerinde ortaya çıkan bu bilgiye ilaveten, sanık ve şüphelileri ziyarete gelenlerden de ayrıca 20 lira zorla bağış adı altında para toplandığı ileri sürülüyor.

Guantanamo kıyafeti olarak da kamuoyunda tartışılan tek tip elbise ve tulumlar için ise 250 TL isteniyor. İşyerleri kapatılan, devlet memuru olduğu için maaş ve özlük hakları ellerinden alınan şüpheliler, daha suçlamalar subuta ermeden bir de maddi olarak cendereye alınıyor. Cezaevlerinde F…ö ve terör suçlamasıyla hapis yatan en az 60 bin kişi olduğu düşünüldüğünde toplam 15 milyon liralık (15 trilyon) bir rant kapısı da açılıyor.

TULUMLARIN PİYASADA PERAKENDE FİYATI 30-35 LİRA

Erdoğan’ın geçen hafta yaptığı açıklamalarda bademiçi renginde olacak diye duyurduğu bu kıyafetlerin hiçbir özelliği bulunmuyor. İşçi tulumu olarak da bilinen bu elbiselerin piyasada perakende satış fiyatı 30-35 lira civarında. Yangına ve soğuğa dayanıklı olanların fiyatları bile 80-100 lira arasında değişiyor. Toplu imalat yapılması ve cezaevelerinin kendi imkanlarıyla üretilmesi halinde 30 liralık bir tulum neredeyse 10-15 liraya mal olacakken, cezaevleri antidemokratik ve insan hakları tulum uygulamasıyla adeta sanık ve şüphelilerden vurgun yapmaya hazırlanıyor. Çok düşük bir maliyeti olmasına karşın sanık ve şüphelilerden bir takım elbise parası istenecek.

ERDOĞAN’IN PROJESİ İNSAN HAKLARINA VE ADİL YARGILAMA HAKKINA AYKIRI

AKP Lideri ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ısrarla istediği kıyafetlerin renginin badem kurusu olacağı açıklanmaşı. Daha tutuklu olan ve haklarında herhangi bir mahkumiyet kararı verilmeyen insanlar hakkında toplum ve cezaevi sosyal çevresinde küçük düşürme ve hedef gösterme amaçlı bu çalışma hukukçulardan tarafından ağır bir şekilde eleştiriliyor. Hukukçular mahkeme salonunda tek tip kıyafet giydirilmesi önerisinin adil yargılanma hakkının ihlaline sebep olacağına dikkat çekiyor.

Hukukçular, “Sanık, kendisine suç isnat edilen, ancak suçlu olup olmadığı henüz bilinmeyen kişiye verilen bir sıfat olup, sanığın hukuken suçlu olduğu, hakkında verilecek mahkûmiyet hükmünün kesinleşmesiyle anlaşılır. Yargılama süreci tamamlanmadan sanıkların suçlu olarak damgalanması, kamuoyunda kesinlikle mahkûm olacakları şeklinde bir beklentinin yaratılması, yargı bağımsızlığına ve dolayısıyla adil yargılanma hakkına aykırıdır. Sanıklara tek tip kıyafet giydirilmesi önerisi, yargılanan kişilerin hepsinin suçlu olduğu yönündeki bir ön kabule dayanmaktadır. Ancak bir kimsenin kıyafetine bakılarak suçlu veya suçsuz olduğuna karar verilemeyeceğinden, sanıkları küçük düşüren ve mahkummuş gibi gösteren tek tip kıyafetin zorlanması, hukuka aykırıdır.” ifadesini kullanıyor.

BURSA VE BANDIRMA CEZAEVLERİ ATÖLYELERİNDE ÇALIŞMA BAŞLATILDIĞI DUYURULDU

Kıyafetler için Erdoğan’ın emriyle konuyla ilgili çalışma başlatan Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığı yetkilileri ve ceza infaz kurumlarında görevli tekstil atölyesi şefleri ve tekstil mühendisleri ile toplantı yaparak gömlek ve pantolonlu takım ile önü fermuarlı tulum olmak üzere iki tip örnek üzerinde çalıştıkları ortaya çıkmıştı.

Bandırma ve Bursa Açık Cezaevi İşyurtlarındaki tekstil atölyelerinde dikimi yapılması planlanan söz konusu kıyafetlerin modellerinin deneme amacıyla dikimine başlandığı belirtilmişti.

CEZAEVİ YÖNETİMİNİN GİYDİRDİĞİ ‘HERO’ TİŞÖRTÜYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Darbe girişimine dair ‘Erdoğan’a suikast’ girişimi davasının sanıklarından biri ‘Hero’ (kahraman) yazılı bir tişört giyerek mahkemeye gelmişti. Söz konusu sanık tişörtün cezaevi yönetimi tarafından giydirildiğini ifade etmişti. Hero tişörtleri gerekçe gösterilerek onlarca kişi gözaltına alınmış bazı isimler tutuklanmıştı.

AMERİKA’NIN GÜNAHI GUANTANAMO’YA BÜTÜN DÜNYA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Guantanamo, Amerika Birleşik Devletleri’nin Küba’daki Guantanamo Askeri Üssü’nün bir bölümünde kanun dışı sorgulama, işkence ve insan haklarına aykırı turuncu tek tip kıyafetleriyle gündeme gelmişti. 2002’den beri kullanılan askeri cezaevi 11 Eylül saldırılarını bahane ederek Müslümanlara ve Ortadoğu coğrafyasından birçok mahkuma eziyet edildiği iddialarıyla gündeme gelince bütün dünyada protestolar gerçekleştirilmiş, tek tip kıyafet ve cezaevlerindeki insan hakkı ihlalleri küresel ölçekte protestolara sahne olmuştu.

(TR724)