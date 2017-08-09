89 yaşındaki Zekiye Nine: Bu işkenceyi yapanları Allah kabul etmesin

89 yaşında işkence gören Zekiye Girgin, “Bu zulmü onların yanına bırakmayacağız. Hakkımızı arayacağız.” dedi.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Altınsu (Şapatan) köyünde 2 gün önce işkence edilerek gözaltına alınan 36 köylüden 89 yaşındaki Zekiye Girgin, Özgürüz muhabirlerine konuştu. “Bu zulmü onların yanına bırakmayacağız. Hakkımızı arayacağız.” diyen Girgin, sabaha karşı evlerine geldiklerini, hiçbirşey sormadan önce oğlunu, sonra kendisini dövmeye başladıklarını anlattı.

Köylerindeki 36 kişi ile birlikte dövülen ve işkenceye maruz kalan Zekiye Nine yaşadıklarını gözyaşları içinide anlattı:

“Askerler bize hakaret ettiler, bizi dövdüler. Oğlumu dövüp benim kolumu darp ettiler. Oğlum bayıldı. Oğlum bayılmasaydı bizi öldüreceklerdi. Sebepsiz suçsuz yere bu işkenceyi yapanları Allah kabul etmesin!”

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) ile Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) işkence gören köylüleri ve avukatlarını arayarak yapılan işkenceye ilişkin bilgi aldı.