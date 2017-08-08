AKP polisinden çarşıda pazarda ‘bylock’ operasyonu: 27 gözaltı [VİDEO]

15 Temmuz sonrası çıkarılan OHAL kapsamındaki hukuksuz operasyonlar çarşı pazara kadar indi.

Aksaray merkezli 9 ilde gerçekleştirilen sözde F…/PDY operasyonu kapsamında semt pazarına baskın düzenleyen polis, bir kadını pazarda sebze satarken gözaltına aldı.

Operasyon, sabah erken saatlerde Aksaray merkezli olmak üzere İstanbul, Antalya, Kayseri, Kırıkkale, Ankara, Konya, Balıkesir ve Eskişehir illerinde gerçekleştirildi. Gözaltına alınanlar arasında yaşlılarda bulunuyor.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hukuki delil niteliği taşımayan“ByLock” kullanıcısı olduğu iddia edilen 27 kişinin evine hukuksuz baskınlar düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda 16 kişi gözaltına alınırken, bir kadın semt pazarında sebze satarken yakalandı. Kişiler Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere il emniyet müdürlüğüne götürüldü.