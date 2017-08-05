Özel Savcı, Flynn’in asıl patronunun Erdoğan olup olmadığını soruşturuyor: Beyaz Saray’dan belgeler istendi

Özel savcılar, Beyaz Saray’dan Trump’ın ilk Ulusal Güvenlik Sekreteri olan ve görevde sadece 23 gün kalabilen Michael Flynn’’in tüm dökümanlarını talep etti. Özel savcı Mueller sorguya aldığı ‘tanıklardan’ Flynn’in gerçekte Türk hükümeti ve Recep Tayyip Erdoğan tarafından fonlanıp fonlanmadığını sordu.

Flynn, görevde iken Ekim Alptekin tarafından 530 bin dolar para ödendiğini kayda geçirmemiş, ancak görevden alındıktan haftalar sonra, Mart ayı başında Adalet Bakanlığına başvurarak resmi beyanda bulunmuştu. Flynn, bir işadamı olan Ekim Alptekin tarafından paranın ödenmesine rağmen Adalet Bakanlığına doldurduğu dökümanlarda Türk hükümeti lobicisi olarak ismini yazdırmıştı.

Mueller’in Beyaz Saray’dan Flynn hakkındaki tüm belgeleri istemesi aynı zamanda bu soruşturmanın Beyaz Saray’dan ilk kez talep ettiği belgeler olma özelliği de taşıyor.

New York Times haberine göre, savcılar ve FBI ajanları Flynn’in ve Flynn Intel Group’un Türk-Amerikan işadamı (Ekim Alptekin) ile iş ilişkilerini anlamak için çalışıyor.

Habere göre, savcılar, Flynn Intel Group’a Ekim Alptekin tarafından ödenen paranın asıl kaynağının Ankara olup olmadığını araştırıyor. Alptekin’in Hollanda merkezli şirketi Inovo’nun Flynn’den 80 bin dolar para aldığı, Flynn’in resmi beyanlarıyla ortaya çıkmıştı.

Ekim Alptekin, Flynn’e 530 bin dolar para ödemiş ve bu para karşılığında Fethullah Gülen’in iadesi için uğraşmıştı. Bununla birlikte Alptekin, Flynn’e ödediği para için sürekli hikayeleri değiştirmişti.

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