FARUK MERCAN
Cumhuriyet gazetesinin başlığı şöyle:
”Bize düşman ceza hukuku uygulanıyor…”
Cumhuriyet davasında, gazetenin yönetici ve yazarlarını savunan hukuk profesörü Duygun Yarsuvat, duruşma salonunda düşman ceza hukukunu şöyle anlatıyor:
“Düşman ceza hukuku, demokratik olmayan rejimlerde İkinci Dünya Savaşı döneminde kullanılmış olan bir ceza hukuku anlayışıdır. Düşman ceza hukukunda bütün sanıklar tehlikelidir. Gücü elinde bulunduran kişilere karşı tehlikelidirler. Bu dosya gibi. Burada düşman kim? Cumhuriyet gazetesi… Savcının görevi gazeteyi imha etmek… Sanıkların ve ailelerinin mal varlıklarının tespiti istenmiştir. Bu, düşman ceza hukukuna göre yapılıyor.”
Evet, birkaç yıldır Hizmet mensuplarına uygulanan düşman ceza hukuku şimdi Cumhuriyet gazetesine uygulanıyor.
”Keşke Türkiye’nin sosyal demokratları, hala çok geç olmadan İran ve Humeyni olayını bir kere daha hatırlasalar…”