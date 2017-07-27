15 Temmuz sonrası AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Tanıdığınız F…’cüleri ifşa edin. Savcılıklara bildirmeniz lazım. Bu bir vatanseverlik borcudur” diyerek teşfik ettiği iftiracılık yüzünden binlerce insan mesleklerinden oldu. Mühendis olarak görev yaptığı TCDD’deki çok sayıda isim hakkında CİMER, BİMER, savcılığa ve TCDD Teftiş Kurulu’na iftira dolu mesajlarla ihbar eden Kenan Ülkü, “hiç beklemediği” bir yaptırımla karşı karşıya kaldı. TCDD Teftiş Kurulu, attığı iftiralarla 62 kişinin ihraç edilmesine neden olan Ülkü’nün memuriyetine “iftira” suçundan son verdi. TCK 267’ye göre, iftira suçundan bulunanlara kişiler bir yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılıyor.

Ülkü’nün verdiği iftira içerikli ihbar dilekçeleri üzerine TCDD Teftiş Kurulu Başkanlığı ve savcılıkça soruşturma başlatıldı. Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında şu ana kadar ihbar dilekçesindeki isimlerden 62’si çıkarılan kararnameler ile ihraç edildi. Diğer isimler hakkındaki soruşturmalar ise halen devam ediyor. Teftiş Kurulu’nun başlattığı soruşturma dosyasında, Ülkü’nün ihbar ettiği 139 kişi hakkında hakikate aykırı suçlamalarda bulunduğu, bunlardan sadece 13’ü hakkında bilgi belge sunduğu, diğer 126’sı hakkında ise hiçbir bilgi ve belge sunmadığı belirtildi. Ancak söz konusu 139 isim arasından da ihraç edilenlerin olduğu hatta 692 sayılı son kararnamede, Ülkü’nün sunduğu listeden 3 ismin yer aldığı öğrenildi.

Memuruiyetine son verildi

TCDD Teftiş Kurulu, yürütülen soruşturmanın ardından 18 Mayıs 2017’de yapılan toplantı sonucu Ülkü’nün memuriyetine son verilmesine karar verdi. Kararın gerekçesinde ise Ülkü’nün “Hakikate aykırı suçlamalarda bulunduğu” iddia edildi. Ayrıca kararda, TCDD Personel Yönetmeliği gereği Ülkü’nün, 126 kez (belge vermediği iddia edildiği kişi sayısı) “kademe ilerlemesinin durdurulması” cezasıyla cezalandırılması gerektiği, ancak aynı yönetmeliğin, “Bir olayda aynı cezayı gerektiren çeşitli suçların birleşmesi halinde ceza vermeye yetkili makamlar takdir haklarını kullanarak her suç için ayrı ceza verebilecekleri gibi suçlara karşılık olan cezayı şiddetlendirmek suretiyle bir üst derece cezayı da verebilirler” hükmü uyarınca memuriyetine son verildiği kaydedildi. Ülkü, Ankara İdare Mahkemesi’ne söz konusu kararın iptali için dava açtı.