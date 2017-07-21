Almanya’nın yaklaşık 4,5 milyon tirajlı günlük bulvar gazetesi ‘Bild’ bugün piyasaya çıkan sayısında Almanya –Türkiye arsında yaşanan krizi bu başlıkla manşete taşıdı.

Gazete manşetinde “Erdoğan artık tatilcileri mi tutukluyor” başlığını kullandı. Bild gazetesi 2., 3. sayfalarında, tam sayfa iki ülke arasında yaşanan krize geniş yer verdi.

Bild haberinde Türkiye’ye tatile gidecek olanları uyardı. Türkiye artık güvenli, hukuk ülkesi olmadığını, siyasi krizin giderek gerginleştiğine dikkat çekti. Gazete ikinci sayfa haberinde Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in Alman halkını seyahat ve güvenlik açısından uyarmak zorunda kaldığını yazdı.

Bakan Gabriel ‘Türkiye’ye seyahat edecek olanların başına neler gelebileceğini söylemek zorunda kaldık. En son tutuklanan Alman insan hakları aktivisti Peter Steudtner’in keyfi tutuklanması ülkede hukuk güvenliğin kalmadığını gösteriyor’ sözlerine yer verdi.

Gazete iç sayfa manşetinde “Merkel Türkiye’de Alman esirlerin hürriyetine kavuşması için yeterli çalışıyor mu?” sorusunu sordu.

Üçüncü sayfada ise Alman siyasetçilerin görüşlerine yer verildi. Alman Maliye Bakanı Wolfgang Schaueble “Türkiye’de yaşananlar aynı eski Doğu Almanya rejimini hatırlatıyor. Keyfi tutuklamalar aynı eskiden Doğu Almanya’da başına bir iş gelirse kimse sana yardımcı olamaz. Türkiye bu oyundan vazgeçmezse halkımıza söylemek zorundayız Türkiye tatili, seyahatı için garanti veremeyiz. Gidenler riski kendi alır”.

Adalet Bakanı Heiko Maas “Seyahat kararını herkes kendi vermeli. Yalnız Türkiye’ye gidenler tatilini bir hukuk devletinde geçirmediğini bilmeli” dedi.

Yeşiller Parti Eş Başkanı Claudio Roth “Herkesi anlıyorum Türkiye konusunda herkes tedirgin, tereddüt ediyor. Türkiye demek Erdoğan demek değil. Ben kendi kararımı verdim. Arkadaş ve dostlarımı görmek için Türkiye’ye gideceğim”.

Uyum Bakanı Aydan Özoğuz “Türkiye’nin bu kadar hesap edilemez duruma geleceğini tahmin edemezdim. Başkaları keyfi tutuklanırken nasıl rahatsız olmadan Türkiye’de tatil yapılabilir’.

İç Güvenlik Politika Uzmanı Hans-Peter Uhl “Çoğu turist Erdoğan’ın insan haklarını çiğneyen politikası yüzünden Türkiye’ye sırtını çevirdi. Bu durum devam edecek. Şimdi turistler Erdoğan’ın izlediği siyasetini ayaklarıyla itiyor.

Kadın hakları savunucusu, Avukat Seyran Ateş “Türkiye’de tatil yapmayı çok istiyorum ama ne yazık ki Türkiye’ye gider gitmez beni tutuklayacaklar”. (Kronos.news)