15 Temmuz sonrası çoğunluğu Hizmet Hareketi’ne yönelik gerçekleştirilen hukuksuz operasyonlarda gelinen son noktayı Adalet Bakanlığı açıkladı. ‘Cadı avı’ kapsamında 1 yıl içinde 169 bin kişi hakkında işlem yapılıken, 50 bin 510 kişi tutuklandı.

Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, halen 8 bin 87 kişi hakkında yakalama kararı bulunuyor. Bu kişilerin 152’si asker, 392’si polis 3’ü ise vali.

Tutuklular arasında ise 169 general, 7 bin 89 albay ve 24 vali bulunuyor. 2 bin 431 yargı mensubu da 15 Temmuz’dan sonra tutuklandı.