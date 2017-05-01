Erdoğan iktidarının ve Sofya’daki Büyükelçisi Süleyman Gökçe’nin diplomasi sınırlarını aşarak Bulgaristan’ın içişlerine karışmakla suçlayan Bulgaristan resmi yayın organı BNR, “Türkiye, Bulgaristan’a bir vilayeti gibi muamele yapıyor” diye yazdı.

BNR’den Atanas Tsenov imzasıyla yayınlanan “Ankara Bulgaristan’ın içişlerine yeniden karışıyor” başlıklı çok sert yazıda, Sofya Büyükelçi Süleyman Gökçe’nin son yaptığı diplomasi dışı açıklamaları nedeniyle istenmeyen adam ilan edilebileceğini kaydetti. İşte Bulgar yetkililerin görüşlerini yansıtan Tsenov’un o yazısı:

“Türkiye Cumhurbaşkanı henüz sultan değil, ancak elçileri sanki Osmanlı İmparatorluğunu canlandırma niyetiyle yabancı ülkelerde ültimatomlar vermeye başladı. Geçtiğimiz hafta içinde Türkiye’nin Bulgaristan’daki büyükelçisi Süleyman Gökçe’nin skandal davranışı ağırlıklı konu oldu. Salı günü Nova TV kanalına verdiği bir demeçte, kendisi, Sofya’nın Türkiye hakkındaki konuşma biçimini değiştirmesi gerektiğini söyledi. Gökçe, “Siyasi yönetimin, bu deliliği durdurmasını istiyorum, çünkü bu yapıcı değil ve ikili ilişkileri kolaylaştırmıyor” şeklinde konuştu. Gökçe’ye göre Ankara’ya karşı retorik, Türkiye’nin Bulgaristan’ın milli güvenliği için tehdit olduğu iddia edildiği sosyalizm zamanlarını andırıyormuş.

BÜYÜKELÇİ GÖKÇE’NİN MÜLTECİ TEHDİDİ!..

Üstelik Gökçe’nin tezi, Türkiye’nin aslında milli güvenliğimizin garantisi olduğudur ve bütün komşuları için refah ve barış sağladığıdır. Gökçe: “Şu an 3,6 milyon mültecinin ev sahibiyiz. Bulgaristan’da ne kadar var: Birkaç bin. Çünkü Türkiye, bu mültecileri topraklarında tutmak üzere 2 milyarı aşkın dolar veriyor” sözlerini kullandı. Tek bir sözle şimdilik mültecileri tutuyoruz, ancak bu böyle devam etmeyebilir. Bu tehdidi Cumhurbaşkanı Erdoğan ara sıra Avrupa’ya yöneltiyor.

CUMHURBAŞKANI RADEV’DEN TEPKİ

Türkiye Büyükelçisinin skandal televizyon demecinden saatler sonra Cumhurbaşkanı Rumen Radev, gazeteciler önünde kendisine diplomasi dersi verdi: “Bulgaristan’ın yönetimi, iyi komşuluk prensiplerine ve komşu ülkelerinin iç işlerine karışmamaya dayanmaktadır. Türkiye Cumhurbaşkanının Bulgar demokrasisinin durumunu yorumladığı gibi Bulgar Devlet Başkanı, diğer bir devletin iç siyasi durumunu yorumlamasına izin vermezdi”.

Hatırlanacağı gibi 26 Mart’taki erken parlamento seçimlerinden iki gün önce Recep Erdoğan, Bulgaristan’ı oylamadan önce ülkede yaşayan Türklere “baskı uygulamakla” suçladı.

‘İSTENMEYEN KİŞİ İLAN EDİLSİN’ ÇAĞRISI

Birleşik Vatanseverlerin eş başkanı olan ve gelecek hükümette büyük bir olasılıkla bakan görevi alacak Valeri Simeonov, yine Nova TV’de buna sert bir tepki gösterdi ve Gökçe’nin (persona non grata – istenmeyen kişi) ilan edilmesini istedi.

Bundan iki gün sonra “24 Saat” gazetesine demeç veren Süleyman Gökçe, tezlerini yineledi ve ayrıca Bulgaristan’ın Türkiye ile sınırında mültecilerin akınını durdurmak üzere kurduğu tel çitin, “pahalı bir oyuncak” olduğunu, “ancak Bulgar yöneticilerinin Bulgar vergi ödeyenlerin kaynaklarını nasıl harcayacağını karar verme hakkı” olduğunu söyledi.

Medyadaki açıklamalarına Büyükelçi Gökçe’nin, Lütfi Mestan ile birlikte DOST etnik partisinin yapılarını kurmak üzere Bulgaristan’daki Müslümanlar arasında dolaştığını, Mart’taki seçim öncesi kampanya sırasında bu parti için ajitasyon yaptığını ve hatta Dışişleri Bakanlığımıza açıklamalar için çağırıldığını eklersek, bu büyükelçinin nasıl bir diplomat olduğu ve neden Bulgaristan’ı Türkiye’nin bir vilayeti olarak kabul ettiği sorusunu sormalıyız.

Süleyman Gökçe’nin tutumu ile Ankara bu yöndeki rekorunu yeniledi. Büyük güçlerin büyükelçileri bile, kendilerine Bulgaristan’ın içişlerine bu kadar sert bir şekilde müdahale etmelerine izin vermemiştir.”