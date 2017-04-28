İsviçre’de Erdoğan hükümetine ‘ajanlık’ yaptığı ileri sürülen Türkiye kökenli trafik polisi tutuklandı. Polis Y.K. emniyetin elindeki Türkiye kökenlilerle ilgili bilgileri, UETD üzerinden Türk Konsolosluğu’na iletmekle suçlandı.

Günlük yayımlanan Basler gazetesini kaynak gösteren Avrupa Postası‘nın bildirdiğine göre, Erdoğan hükümetine ‘ajanlık’ yaptığı iddia edilen söz konusu polisin, kamuya açık olmayan sadece güvenlik yetkililerinin girmesinin serbest olduğu polis silahları, mühimmat vb. malzemelerin de bulunduğu ‘Basler Zeughaus’ polis merkezi binasında AKP’nin yurtdışındaki lobi derneği konumundaki UETD İsviçre yetkililerinin çeşitli kereler toplantı yapmasına olanak tanıdığını ortaya çıktı. Yapılan toplantılarda UEDT İsviçre başkanı Murat Şahin de konuşma yapmış.

Die Basler Polizei hat den mutmasslichen Spitzel freigestellt.https://t.co/3i80Anfint — Basler Zeitung (@bazonline) April 27, 2017

ÖNCE DAVA, SONRA TUTUKLAMA

Türk kökenli trafik polisi Y.K. hakkında önce detaylı bir araştırma yaptığı açıklanan Basel Bölge Polis Dairesi, Y.K. adlı trafik polisi hakkında görevi kötüye kullanmaktan ve resmi bilgi ve belgeleri ihlal etmekten dolayı dava açtı. Daha sonra da savcılık tarafından tutuklama kararı çıkartıldı.

Olay bir UETD üyesinin üç yıl önce düzenlenen toplantıda çektiği bir fotoğrafı basına vermesiyle ortaya çıktı. Polisin Basel Polis Merkezi’ndeki bilgisayarlarda olan birçok gizli bilgiyi de UETD İsviçre yetkililerine aktardığını da anlatan tanık, polis bilgisayarlarından Erdoğan muhaliflerine yönelik alınan bu bilgilerin Türk konsolosluğu üzerinden Türkiye’ye gönderildiğini de söyledi.