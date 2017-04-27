Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ‘horoz’, eski Başbakan Davutoğlu’nun ‘tavuk’ olarak gösteren bir fotomontajlı imaj hakkındaki mahkeme kararı “Horoz tavuktan üstündür, o halde hakaret yoktur” gerekçesiyle bozuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ‘horoz’, eski Başbakan Davutoğlu’nun ‘tavuk’ olarak gösteren bir fotomontaj sosyal medyadan sonra yargıyı da böldü. Cumhurbaşkanına hakaretten yargılanan Hasan Akkaya’nın aldığı ceza, Bölge İdare Mahkemesinin “Horoz tavuktan üstündür, o halde hakaret yoktur” kararıyla bozuldu.

9 Eylül gazetesinden Umut Karakoyun’un haberine göre, İzmirli Hasan Akkaya, sosyal paylaşım sitesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ‘hakaret içeren’ bir bir fotoğraf gördü. Fotomontajla yapılan ve Facebook’ta paylaşılan fotoğrafta, bir horozun kafa kısmına Vahdettin’in resmi, tavuk resminin kafa kısmına ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafı yerleştirilmiş, fotoğrafın üst kısmında “Hoş geldin beyim”, alt kısmında ise “Hoş bulduk sümüklü Mustafa” yazısına yer verilmişti.

Mahkemeden ilginç karar: Horoz tavuktan üstündür, o halde Erdoğan'a hakaret yoktur https://t.co/0dK3FZBGyb pic.twitter.com/PdW2KbY6gF — ADALETBİZ (@adaletbiz) April 27, 2017

HOROZ TAVUKTAN ÜSTÜN OLUNCA KARAR BOZULDU

Fotoğrafı alarak, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a uyarlayan Akkaya hakkında kamu davası açıldı. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Hasan Akkaya, Ahmet Davutoğlu’na hakaret iddiasıyla yargılandı. Bu davadan beraat eden Akkaya hakkında aynı paylaşımdan dolayı bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretten dava açıldı. Bu kez Karşıyaka 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Akkaya ceza aldı. Mahkeme, sanığın Cumhurbaşkanına hakaret suçunu “sabit” bularak, TCK’nın 299/1 maddesi gereğince suçun işleniş şekli de dikkate alınarak, Akkaya’ya önce 1 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti. Ardından bu ceza sanığın yargılama süresindeki davranışları göz önüne alınarak, 1/6 oranında indirildi ve 10 ay hapis cezasına çevrildi. Daha sonra bu ceza, 6 bin liralık paraya dönüştürüldü.

Ancak Bölge İdare Mahkemesi “Horoz tavuktan üstündür, o halde hakaret yoktur” kararıyla yerel mahkemenin kararını bozdu, beraat verdi.