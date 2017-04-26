Hileli 16 Nisan referandumu ile Anayasa değişikliği yapıldı. AKP ve Tayyip Erdoğan’ın anayasa değişikliği sonrası terör bitecek ve ekonomi düzelecek vaatlerinin aksi gelişmeler yaşanıyor. YSK’nın mühürsüz oy pusulaları kararıyla çıkan ‘evet’in ilk haftasında yaşananları CHP’li Mahmut Tanal, yaşananların dökümünü yaptı. Evetin ilk haftası başlığıyla bir haftada yaşananları özetledi:

1- Terör yeniden başladı.

2-Çaykur Katarlılara ipotek verildi.

3- Kurufasulye ithal edilecek

4- Almanya’dan ekonomik destek istendi.

5-İlaç ve Katkı Payı’na % 70 zam

6-Muayene Katkı Payı’na %60 zam

7- Üç aylık enflasyon % 4.24

8-Çay ithal edilecek.