Gazetenin İstanbul’daki muhabiri Hannah Lucinda Smith’in kısa analiz yazısı, Erdoğan’ın hayatını anlatan ‘Reis’ filmindeki bir sahneyi tanımlayarak başlıyor:

“Sahnede genç Tayyip Erdoğan, cesur mahallesi Kasımpaşa’nın sokaklarında yine bir kahramanlık örneği göstermiş. Yetişkinlerin coşkulu hayranlığını kazanmış, ancak yaşıtlarının hayranlığını kazanamamış. Aralarından biri kendisinin gelecekte başkan olacağı hayaliyle “Niye herkes Tayyip’i seviyor ki?” diye soruyor”.

Yazarın Türkiye’nin diğer yarısı olarak tabir ettiği “kırsal kesim, muhafazakar cephe ve işçiler” için Erdoğan’ın bir “yarı-tanrı” olduğu ifade ediliyor.

“Türkiye’de popüler kültürü incelediğinizde, Osmanlı kahramanları, sert adamlar ve futbol yıldızlarıyla dolu olduğunu görürsünüz. Fanatik destekçilerine göre Erdoğan, tüm bunların bir kişide vücut bulmuş hali.