Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yetkilerini genişletmek amacıyla, MHP lideri Devlet Bahçeli ile işbirliği yaparak referanduma götürdüğü mini Anayasa paketi, dün oylandı. Gayriresmî sonuçlara göre yüzde 51,20 ‘Evet’ ve yüzde 48,8 oranları elde edildi. Ancak ana muhalefet partisi CHP ve HDP, seçim sonuçlarına itiraz edeceklerini duyurdu.

Yüksek Seçim Kurulu’nun gün içinde yaptığı üzerlerinde mühür bulunmayan oy pusulalarını da kabul edeceği açıklaması, tartışmaların odağına oturdu. Seçim Kanunu’nun 98. Maddesi’ne göre mühürsüz pusulaların geçersiz sayılacağı biliniyor. Bu şekilde sandıklara ‘oy müdahalesi’ yapılabileceği konuşuluyor.

İktidara yakın gazetecilerden Abdülkadir Selvi de, katıldığı TV programında bu kararın seçim sonuçlarına gölge düşüreceğini savundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP, MHP ve BBP parti yönetimlerini kutladı.

Sonuçlar, Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı seçiminde aldığı yüzde 52’lik oyun altında. MHP kanadı ise Bahçeli’nin tabanda etkisini tamamen yitirdiği görüşünde. İstanbul, Ankara ve İzmir’de ‘Hayır’ oylarının önde olması, özellikle muhalefet tarafından ‘sonuçların meşruiyeti’ konusunda tartışmalar yaşanacağı şeklinde yorumlandı.

İktidarın ‘tetikçi’ gazetecilerinden Cem Küçük, Twitter’da ‘Evet çıktı ama savaşa hazırlanın’ dedi. Sonuç olarak, tarihî referandum ‘mahkemelik oldu’. ‘Evet’ oylarının önde olduğu iddiası ağırlık kazansa da, günlerce sürebilecek bir itiraz sürecinin yaşanması bekleniyor. (TR724)

