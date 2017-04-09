MİT tarafından Alman Dış İstihbarat Teşkilatı’na iletilen ‘cadı avı’ listesinin tahmin edilenden çok daha kabarık olduğu ortaya çıktı. Polis güvenliklerini sağlamak için listedeki yaklaşık 400 kişiyi bulmaya çalışıyor.

Berlin Polis sözcüsü Winfried Wenzel, bugüne kadar MİT listesinde adı geçen 60’tan fazla kişi belirlendiğini ve 40 kişi ile temasa geçildiğini açıkladı.

Deutsche Welle‘nin haberine göre Listedeki isimlerin çoğunun herhangi bir siyasi hareket veya kurum ile bağlantısı olmayan kişiler olduğunu belirten Wenzel, polisin kendilerine ulaşamaması halinde bu kişilerin en kısa zamanda emniyet teşkilatına başvurmaları yönünde haber bırakıldığını, birçok kişinin de listede yer alabileceği endişesiyle yetkililere başvurduğunu kaydetti.

Polis, ayrıca, listede bulunan kişilere, Türkiye’ye seyahat etmemeleri, dikkatli olmaları ve herhangi bir casusluk faaliyeti veya tehdit olursa derhal polise haber vermeleri gerektiği yönünde uyarıda bulundu.

Listede adı geçen isimlere ilişkin iletişim bilgilerinin olmadığını kaydeden Berlin polisi sözcüsü Wenzel, polisin bir şirket isminden hareketle adres ve benzeri bilgileri araştırması gerektiğini açıkladı. Tüm bilgilere ulaşmanın zaman aldığını belirten Wenzel, ilk incelemede 300 olduğu tahmin edilen kişi ve kurum sayısının 60’ı Berlin’den olmak üzere 400’ün üzerine çıktığını bildirdi.

Listedekilerin büyük çoğunluğunun kimliğinin saptandığını belirten polis sözcüsü, ancak listenin henüz tamamlanmadığını belirtti.