Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle ‘terör propagandası yapmak’la suçlanan Amedspor kaptanı Deniz Naki’ye 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi’nin, beraat kararını bozmasının ardından yeniden yargılanan, Spor Toto 2. Lig’de mücadele eden Amedspor futbolcusu Deniz Naki, ‘terör örgütü propagandası’ suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Naki’ye Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 6 maç men cezası da hapis cezasından bir gün sonra onandı.

Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün yapılan duruşmada savcı, Naki’nin cezalandırılması yönünde görüş bildirdi. Deniz Naki ise önceki savunmalarını yineleyerek beraatini talep etti.

Ardından mahkeme heyeti, Deniz Naki’yi, ‘terör örgütü propagandası’ suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapse çarptırdı. Mahkeme, sanık hakkında 5 yıl süreyle herhangi bir suça karışmaması şartı getirerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

‘TÜRKİYE’DE BU TÜR KARARLAR ÇIKMAK ZORUNDA KALIYOR’

Naki’nin avukatı Soran Haldi Mızrak, duruşmadan sonra yaptığı açıklamada, “Mahkemenin kanımızca istemeyerek vermiş olduğu bir karar var. Çünkü dün ‘Siyah’ dediğine bugün ‘Beyaz’ demek zorunda bırakıldı. Kanunda böyle bir sıkıntının olması 1 yıl 6 ay ceza ile sonuçlandı. Bu karara karşı istinaf yolu yine açık. Biz istinaf edeceğiz. Ne yazık ki Türkiye’de bu tür kararlar çıkmak zorunda kalıyor. Mahkemelerin, şehrin koşullarını, zamanın gerekliliğini gözeterek verdiği kararlar, o dosya ile hiç bir şekilde ilgisi, bilgisi olmayan istinaf mahkemelerince bozuluyor. İstinaf kararının sonucunu bekleyeceğiz. Orada bu kararın bozulmasını umacağız” dedi.

NAKİ: HER ZAMAN BARIŞ MESAJI VERECEĞİM, BEDELİNİ ÖDEMEYE HAZIRIM

Verilen kararın kendisini hayal kırıklığına uğrattığını belirten Naki ise, “İlk mahkememde beraat etmiştim. Böyle bir sonuçla buradan çıkmak üzücü bir şey. Ben barış mesajı vermiştim. Savaşa karşı olduğumu söylemiştim. Bundan dolayı cezalandırıldım. Ben barışa aşık bir insanım. Her zaman bu mesajları yine vereceğim. Bedeli ne olursa olsun ödemeye hazırım” diye konuştu.

AP VEKİLİ DE MASI: BARIŞ SÖYLEMLERİ CEZALANDIRILMAMALI

Duruşmayı izleyen Avrupa Parlamentosu milletvekili Fabio De Masi ise Deniz’in herhangi bir suç işlediğini düşünmediğini belirterek, şöyle dedi: “Verdiği mesajlar tamamen barışa yönelikti. Barışa dair bunun gibi ifadeler suç olarak görülmemeli. Kararın kendisi, mahkemenin verdiği hükmün bağımsız bir şekilde alındığına dair şüpheler doğuruyor. Barış söylemleri cezalandırılmamalı. Deniz daha önce Hamburg Saint Paul takımında oynamıştı. Hamburg’da Kürtler, Türkler, Almanlar Deniz’i tanıyor ve destekliyor. Biz de desteğimizi arttırarak devam ettireceğiz.”

​Futbolcu Naki hakkında ‘terör örgütü propagandası’ suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Naki hakkında Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın ilk duruşmasında verilen beraat kararına savcının itirazı üzerine dava dosyası, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmişti.

BİR CEZA DA FEDERASYONDAN

Bu arada Deniz Naki’nin, hakkındaki 6 maçtan men cezasına yaptığı itiraz da reddedildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Amedspor-Bucaspor maçında ‘rakip takım sporcusuna yönelik hakaret ve ihraç sonrası hakeme fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareket’ suçlamalarıyla 6 maç men ve 7 bin 500 lira para cezası vermişti.

Naki’nin bu cezaya ilişkin itirazını ilettiği Tahkim Kurulu cezayı onadı.