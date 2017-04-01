Yargılayan mahkeme tahliye verdi, acil toplanan mahkeme 21 gazeteciyi yeniden tutukladı

İstanbul Adalet Sarayı’nda bir gece yarısı hukuk skandalı daha yaşandı. Daha önce Hidayet Karaca ve polisler hakkında verilen tahliye kararlarını yasadışı şekilde yok hükmünde kabul edip tahliyeleri engelleyen Başsavcılık bu kez de tahliye kararı verilen 21 gazeteci için benzer bir karara imza attı.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, bir haftadır devam eden yargılama ve savunmalar ışığında 21 gazeteci hakkında tahliye kararı verirken, 5 kişinin tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Kararın açıklanmasının ardından sevinç gözyaşları döken aileler Silivri Cezaevi önüne koştu. Tahliye müzekkerelerinin cezaevine ulaşmasının ardından gazetecilerin serbest bırakılması beklenirken, sosyal medyada Ak troller ve AKP’ye yakın gazeteciler tarafından bir linç kampanyası başlatıldı. Gazetecilere yeniden tutuklama kararı çıkarılmasını isteyen troller, gerekirse gazetecilere cezayı kendilerinin vereceklerini ileri sürerek tehditler savurdu. Özellikle Cem Küçük, Ersoy Dede gibi iktidara yakın gazeteciler Bakanlığı ve başsavcılığı acilen göreve çağırdı.

LİNÇ KAMPANYASI ÜZERİNE ÜST MAHKEME ACİLEN TOPLANDI

Sosyal medya üzerinden hakim ve savcılara yönelik tehditkar açıklamaların ardından tahliye kararlarının durdurulacağı açıklandı. Söylendiği gibi 25. Ağır Ceza Mahkemesinin gazetecilerin savunmalarını dinleyip delilleri değerlendirerek 21 gazeteciye verilen tahliye kararını engelledi. Cumhuriyet Savcısı Göksel Turan, gazeteciler Ahmet Memiş, Bayram Kaya, Cemal Azmi Kalyoncu, Cuma Ulus, Habip Güler, Halil İbrahim Balta, Hanım Büşra Erdal, Muhammet Sait Kuloğlu’nun tahliye kararına itiraz etti. İtiraz üst mahkeme olan 26. Ağır Ceza Mahkemesine ulaştırıldı. Yargılamadan konunu delilleri görmeyen ve hiçbir savunmayı dinlemeyen mahkeme 8 gazeteci hakkındaki itirazı haklı bulup yeniden tutuklama kararı verdi. Silivri Cezaevi önünde evlatlarının, eşlerinin, kardeşlerinin, babalarının serbest bırakılmasını beklerken yeniden tutuklama kararı verildiğini öğrenen aileler şoke oldu. Tahliye sevinçleri acı feryatlara dönüştü.

CEZAEVİNDEN ÇIKMADAN YENİ SORUŞTURMAYLA GÖZALTI KARARI

Tahliye kararına itirazın kabul edilmesiyle cezaevinden çıkması engellenen 8 gazeteci dışındaki 13 gazeteciye ise tarafların da ilk kez öğrendiği hükümete darbe soruşturması kapsamında gözaltı kararı çıkarıldı. Bu gazetecilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Gazetecilerin bu soruşturma kapsamında da günlerce sorgu altında kalacağı öğrenildi. Sosyal medyada özellikle AKP’ye yakın gazeteciler tarafından tahliye kararını engellediklerine ve 25. Ağır Ceza Mahkemesi üyelerini de kripto örgüt üyesi ilan ettiklerine dair yazdıkları ifadeler dikkat çekti.