CIA eski başkanı James Woolsey’nin iddialarıyla ortaya çıkan Enerji Bakanı Berat Albayrak ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Fethullah Gülen’i ABD’den illegal yollarla çıkartma girişimindeki skandalda yeni iddialar ortaya çıkıyor. Woolsey, önceki gün yaptığı açıklamalarla Donald Trump’un danışmanlığından azlettiği Mike Flynn ve Türk hükümetinin bakanlarının Fethullah Gülen’in bir gece yarısı evinin basılıp, Türkiye’ye götürmek için görüştüğünün ortaya çıkartmıştı.

Washington Hattı isimli internet sitesi Woolsey’in CNN’de canlı yayında katıldığı programda Wall Street Journal yazarı James Grimaldi’nin elindeki bilgilere göre ABD’nin Rus yetkililerin yanı sıra Türk yetkilileri de dinlemiş olacağını yazdı.

Washington Hattı’nın haberine göre, Flynn’in sirketiyle ilişkisinin tamamen kağıt üzerinde olduğunu, isminin Flynn tarafından kıdemli danışman olarak eklendiğini iddia eden Woolsey, Türk bakanlarla yapılan toplantıya ısrar üzerine götürüldüğünü ve konuşulanlardan rahatsız olduğu için gerekli birimlere bunu rapor ettiğini ABD’nin en çok izlenen haber programlarından olan CNN’in Dan Lemon programında ifade etti.

Wall Street Journal’da yayınlanan haberin yazarı James V. Grimaldi’nin katıldığı CNN’den Don Lemon ile yaptığı Cuma akşamki programda, Flynn ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı ve Enerji Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Inovo’nun sahibi Ekim Alptekin ile birlikte yapılan bu toplantıdaki ‘rahatsız edici’ konuları dönemin Başkan Yardımcısı Joe Biden’a ulaştırdığını, Biden’in ise çok sinirlendiğini ismini vermediği bir kaynaktan duyduğunu söyledi. Bu görüşmenin FBI’ya bildirilmiş olabileceğini söyleyen Grimaldi “Mike Flynn kendisinin ABD istihbarat kurumları tarafından izlenmesi için gerekçeyi bu görüşmede vermiş olabilir” dediği görülüyor ve telefonları dinlenen kişilerin Türk yetkililer olabileceğini söylüyor.

Ex-CIA Director James Woolsey's interview with @johncbussey about my story on Mike Flynn and Turkey. https://t.co/r9dNonxWQJ @WSJ — JamesVGrimaldi (@JamesVGrimaldi) March 25, 2017

Grimaldi’nin elindeki bilgiler doğruysa bu Rus yetkililerin yanısıra Türk bakanları ve yetkililerinin de telefonlarının dinlendiği anlamına geliyor.

İlhan Tanır ve Ela Gonca İzmirli imzalı haberde ayrıca şu değerlendirmeye yer verildi:

“Yani aylardır bir Amerikan emekli generali olan Flynn’in, hem de Trump’a danışmanlık yaptığı halde neden ABD istihbarat kurumları tarafından dinlendiği konusundaki tartışmanın temeli, kökleri Eylül ayındaki Gülen’i karga-tulumba ülke dışına kaçırma konularının görüşüldüğü toplantı olarak karşımıza çıkarsa şaşırmamak gerekiyor.”

Peki Flynn’i dinleyen Amerikan istihbarat kurumlarının Flynn ile bağları olan Türk işadamlarını dinlememiş olması da pek mümkün görülmüyor bu şekilde.

Geçtiğimiz hafta içinde Meclis İstihbarat Komitesi Başkanı Devin Nunes eline geçen bir istihbarat belgesinde Trump kampanyası çalışanlarının hakkında soruşturma yürütüldüğünü ve eline geçen belgenin Rusya ile ilgili olmadığını belirtmişti.

Tekrar edelim: Erdoğan hakkında çok ağır sözler söylesiyle Türkiye’nin gündemine Washington Hattı tarafından getirilen Meclis İstihbarat Komitesi Başkanı Nunes, Trump kampanyası çalışanlarının hakkında bir soruşturmanın varlığını ve bu soruşturmanın Rusya ile değil bir başka ülke ile ilgili olduğunu bizzat söyledi.

Grimaldi’ye göre Nunes’in eline geçen belge Flynn’in bakanlar ile görüşmesinden sonra Türk yetkiler için verilen bir dinleme emri olabilir.

CIA Eski Başkanı Woolsey’in de bir an önce koşarak Flynn’in Gülen ile ilgili katıldığı bu toplantıdan bahsetmesinin nedeni de aynı olabilir. Çünkü ABD’nin önemli gözlemcileri giderek Flynn’in hapse gitmemek için FBI ile anlaştığına ve bütün bilgileri döktüğüne inanıyorlar.

Flynn ile Trump-Rusya değil, asıl Ankara bağları ve ilişkileri daha önce dökülerse kimse şaşırmamalı.

Ayrıca çok yakında sıkça ismini duymaya devam edeceğimiz Flynn’in yakını, Ekim Alptekin’in de yakın bağlantısı Bijan Kian’ın da New York’daki toplantıda olduğunu ve ısrarla Woolsey’i getirmeye çalışan kişinin de o olduğunu yine aşağıdaki videodaki itiraflardan öğreniyoruz.