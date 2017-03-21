ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni bir yasağa imza attı. Trump yönetimi sekiz ülkede bulunan 10 uluslararası havalimanından ABD’ye yapılan uçuşlarda; yolcuların, boyutu cep telefonundan büyük elektronik cihazları yanlarına almalarını yasakladı. Associated Press’e konuşan ABD’li bir yetkili, söz konusu yasağın, dünya genelindeki kapsadığı yerleri şöyle sıraladı; Kahire (Mısır), Amman (Ürdün), Kuveyt (Kuveyt), Kazablanka (Fas), Doha (Katar), Riyad ve Cidde (Suudi Arabistan), İstanbul, Abu Dabi ve Dubai (Birleşik Arap Emirlikleri).

THY’den yapılan açıklamada ise “Uçuşlarımızdaki güvenlik uygulamaları normal olarak devam ediyor. Henüz ABD’den gelen resmi bir bilgi yok” denildi.

Yasak kapsamında ABD’ye seyahat eden yolcuların dizüstü ve tablet bilgisayarların yanı sıra kamera ve DVD oynatıcı gibi elektronik cihazları kabine almalarının yasaklanacağı ve bagaja verilmesi koşulunun getirileceği belirtiliyor.

Direktifin bir güvenlik tehdidi sonucu verildiği belirtilerek, uygulamanın bugünden itibaren başlamasının beklendiği iddiasında bulunuldu. Yasağın ne kadar süreceği ise belirtilmedi.

Ürdün havayolları’ndan açıklama

Ürdün Kraliyet Havayolları (Royal Jordanian Airlines), Twitter hesabından, Kuzey Amerika uçuşlarında çoğu elektronik cihazın kabinlere alınmasını yasaklayacaklarını açıkladı. Şirket, daha sonra sildiği tweet’inde şu ifadelere yer verdi:

“ABD’nin ilgili bakanlıklarından verilen talimatlar gereğince ABD’ye giden veya ABD’den gelen tüm uçuşlarımızda elektronik ve elektrikli cihazların yolcu kabinine alınmasının kati bir surette yasaklandığını değerli yolcularımıza bildiriyoruz. Cep telefonları ve tıbbi cihazlarına uçuş sırasında gereksinim duyulduğundan bu cihazlar yasak dahilinde değiller.”

Açıklamada uygulamanın bugün başlayacağını duyuran şirket, yasağın Montreal, New York, Chicago ve Detroit uçuşlarında uygulanacağını belirtti.

Suudi havayolu şirketi de iddiayı doğruladı

Suudi Arabistan’ın El Riyad gazetesi ise Suudi hükümetinin sivil havacılık otoritelerini yasak konusunda bilgilendirdiğini yazdı. Saudia Hava Yolları da Twitter hesabı üzerinden bu iddiayı doğruladı.

Havayolu şirketi, yeni düzenlemeyle birlikte, kabinlere cep telefonundan büyük tüm elektronik cihazların alınmasının yasaklanacağını ifade etti.