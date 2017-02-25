Der Spiegel dergisinin bugün yayınlanan son sayısında Türkiye ile ilgili önemli bir iddia yer aldı.

Adı konulmamış ekonomik kriz ortamında zor günler yaşayan ve bir de Başkanlık için referandum gerginliğini barındıran Türkiye’de Ankara’nın bu darboğazı aşabilmek için Almanlar’dan yardım istediği iddia edildi.

Der Spiegel dergisinin Berlin’deki kaynaklarından aktardığı bilgiye göre ‘Almanlar bizi kıskanıyor, Almanlar Türk hükümetini devirmeye çalışıyor’ söylemlerini unutan AKP hükümetinin Almanya’dan ekonomik yardım istediği öne sürülüyor.

ŞİMŞEK ÖZEL OLARAK ALMANYA’YA GİDİP YARDIM İSTEDİ

”Türkiye’deki ekonomik duruma bakıldığında Erdoğan’ın ‘Avrupa bize muhtaç, biz Avrupa’ya değil’ söyleminin artık geçerli olmadığı” ifadesini kullanan Spiegel dergisi ‘Erdoğan krizi hafifletmek için yabancı dostlarına yeniden müracaat etmek zorunda kaldı’ dedi

Christian Reiermann ve Christoph Schult imzasını taşıyan haberde geçtiğimiz Çarşamba Başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek’in Berlin’e bir ziyaret yaptığı ve ziyarette Alman ekonomi bakanı Wolfgang Schäuble ile bir araya geldiği ifade edildi. Spiegel’in güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiye göre görüşmede Şimşek, Schäuble’den Türkiye’deki ekonomik görünümden bahsederek yardım talep etti.

Mehmet Şimşek’in özellikle Alman turistlerin Türkiye’ye tekrar getirilmesi ve Türkiye’nin Avrupalılar için yeniden çekici hale getirilmesi için yardım talep etti. Şimşek’in bunun yanı sıra iki ülke bankalarının tekrar birlikte çalışarak Türk ekonomisine nasıl ivme kazandırılabileceğine yönelik çalışma yapmasını talep etti. Alman Bakan ise muhatabına açık bir şekilde insan hakları ihlallerine son vererek buna yol açan terörle mücadele metotlarından vazgeçilmesini, terörle mücadelenin soğukkanlılıkla ve ilgisiz kişilere zarar vermeden yapılması gerektiğini söyledi.