Eski komünist rejimlerde bile olmayan anne ile babayı, kardeşi kardeşe düşman eden Erdoğan rejimi kendi iktidarı için toplumu bölmeye, parçalamaya ve cadı avları ile birbirine düşman etmeye devam ediyor.

Tayyip Erdoğan’ın muhtarlara yönelik yaptığı ‘casusluk’ çağrısı da yanıtsız kalmadı. Mersin’li muhtar 18 köylüsünü ihbar ederek Erdoğan’ın çağrısına cevap verdi.

Cemilli Köyü Muhtarı Halil Bağcı’nın, köydeki 18 kişi hakkında PKK, DHKP-C ve ‘F…’ üyesi oldukları, cumhurbaşkanına hakaret suçu işledikleri iddiasıyla şikayette bulunduğu ortaya çıktı.

Erdoğan, 14 Aralık 2016’da ‘Ak Saray’da gelenekselleştirdiği muhtarlar toplantısında, ‘milli seferberlik’ ilan ettiğini duyurmuş, muhtarları şöyle ‘görev’e çağırmıştı: “Muhtarlarımıza da görev düşüyor. Hangi evde kim var kim yok bunu bilmelisiniz. Zaten bir muhtar bunu bilmiyorsa görevini tam olarak yapamıyordur. Bunlar güvenlik güçlerine bildirilmelidir.”

Erdoğan’ın çağrısı ile harekete geçen Muhtar Halil Bağcı, Eylül 2016’da ise kendi imzasıyla 18 köylü hakkında Mersin savcılığına ihbarda bulundu.

Köy kursunda çalışan bir köylünün ‘F.. ‘ cü olduğunu, 18 köylünün de PKK, DHKP-C ve ‘F…’ üyesi olduğunu, cumhurbaşkanına hakaret suçu işlediklerini iddia etti.

Suç duyurusunda bulunduğu haberi köyde duyulunca muhtar şikayetini geri çekmek istedi. Ancak savcılık bu talebi kabul etmeyerek terörle mücadele şubesine ihbarı iletti.

ESKİ MUHTAR: SEÇİMDE KENDİSİNE OY VERMEYENLERDEN İNTİKAM ALIYOR

Köylüler de polise ifade verirken, muhtardan şikayetçi oldu. Şikayetçi olduğu köylülerle Bağcı’nın kavgalı olduğunu söyleyen eski muhtar Fevzi Efe, şunları kaydetti: “Ben senelerdir bu köyde solcu (CHP)’li olarak bilinirim. Hatta eskiden beri bana ‘komünist Fevzi’ derler. Şimdi PKK, DHKP-C propagandasıyla suçlanıyorum. Eşim F.. ’cülükle suçlanıyor, damatlarım Diyarbakırlı diye PKK’lı olmakla suçlanıyor. İşin aslı şu: 18 kişinin tek suçu bana yakın olmaları veya benim ailemden olmaları ya da seçimlerde bana oy vermiş olmaları. Rakibim Muhtar Bağcı’nın benimle kişisel bir husumeti var, bana böyle bir iftira attı. Diğerlerine niye atıyor anlamıyorum. Son seçimlerde 92 oy ben aldım, 102 oy kendisi aldı. Seçimde kendisine rakip olanlardan ya da oy vermeyenlerden böyle intikam alıyor.”