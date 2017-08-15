İtalyan La Stampa gazetesi: İstanbul, Ortadoğu’nun New York’uydu, garnizon şehre dönüştü..

İtalyan La Stampa gazetesi, “İstanbul, Ortadoğu’nun New Yorku’ndan, garnizon şehrine dönüştü” yazdı.

İtalyan La Stampa gazetesi, İstanbul’a giden turist sayısındaki düşüşün nedenlerini ele aldığı bir haber yayımlayarak, metropolde gece görev yapacak bekçilere de değindi ve “İstanbul, Ortadoğu’nun New Yorku’ndan, garnizon şehrine dönüştü” ifadesini kullandı.

Marta Ottaviani imzasıyla yayımlanan haberde, turistlerin İstanbul’a olan ilgisinin azaldığı “İstanbul’un ışıkları sönüyor: turistler, saldırılardan ve polisten kaçıyor” başlığıyla okuyucuya duyuruldu.

Şehirdeki mekânların artık boş olduğunun belirtildiği haberde, “otoriter bir sürüklenme”yi kabul etmeyenlerin, tahammülsüzlükle karşılaştığı öne sürüldü ve “İstanbul’u son yaralayan şey ise, ‘Gece Kartalları’ adı verilen, 386 silahlı bekçinin göreve getirilmesi oldu. İstanbul, onların görev yapacağı ilk şehir, ancak onların varlığı ‘Recep Tayyip Erdoğan’ın Yeni Türkiye’sine’ yayılacak. Bu, hükümetin, basının büyük bölümünün sessiz kaldığı, aşırı milliyetçilerin sadece Kürtlere değil, Alevilere de saldırdığı sokak çatışmalarına tepkisine ilişkin bir uygulama” denildi.

Hükümet karşıtı gösterilere sahne olan Gezi Parkı olaylarının da hatırlatıldığı haberde, yüzyıllardır birçok kültür ve dini buluşturmuş ve çatıştırmış olan, eskilerin “şehirlerin kraliçesi” diye andığı belirtilen İstanbul’un, gittikçe “tek kimlikli” bir hale dönüştüğü iddia edildi.

“PUTİN SAYESİNDE RUSLAR TÜRKİYE’DE”

Rakamların, Avrupalı ve Amerikalıların, 2017 yılında İstanbul’a gitmekten kaçındığını ortaya koyduğunu aktaran gazete, bu yılın ilk 6 ayında Türkiye’ye giden turist sayısının 4 buçuk milyon olduğunu kaydederek, “Ülkeyi vuran terör saldırılarından önce; 2015 yılında sadece İstanbul’u ziyaret edenlerin sayısının 11 milyon olduğu düşünülürse, bu rakam renginizin atmasına yol açıyor” diye yazdı.

Bu yılki turistlerin yüzde 7.7’sinin Alman, yüzde 3.3’ünün Fransız ve yüzde 2.9’unun Amerikalı olduğu belirtilen haberde, geri kalanların Suudi Arabistan, Irak, Türkmenistan, Azerbaycan ve Rusya’dan gelenler olduğuna değinilerek, “Ruslar, iki ülke arasında yeniden sağlanan uyumun ışığında, (Rusya devlet Başkanı) Vladimir Putin’in nezaketi, bu ülkeye charter uçuşlarına yeniden izin vermesi sayesinde bu ülkeye gidiyor” ifadesi kullanıldı.

Türkiye Otelciler Birliği’nin (TUROB), bu yıl sadece İstanbul’daki kaybın 1 milyar euro olacağını açıkladığını haberine taşıyan gazete, Forbes dergisinin de, yalnız seyahat eden kadınlar için en tehlikeli ülkeler arasına Türkiye’yi de almasına satırlarında yer verdi.

“YAĞMUR BEKLER GİBİ TURİST BEKLENİYOR”

İstanbul’un, şort giyen kadınların tepkiyle karşılaşmasına da sahne olduğuna dikkat çekilen yazıda, “Şehir, kuraklık sonrası yağmur bekler gibi turist akını bekliyor. Yıllardır demokratikleşme ve ekonomik büyüme umuduyla karakterize olmuş coşku, şimdi çok uzak bir anı gibi duruyor” ifadesine yer verildi.

“Yara üzerine yara alan” şehrin birçok hareketli mahallesinin artık birer birer ıssızlaştığını belirten gazete, saldırı sonrası Reina gece kulübünün kapanması, Su Ada’nın şu an kapalı olması, bir dönem konserlerin yapıldığı Rumeli Hisarı’nın bir ibadet yerine dönüştürülmesi gibi eğlence dünyasındaki düşüşlere dikkat çekti ve Çamlıca Tepesi’ne de cami yapılıyor olmasına da değinerek, “Bunlar, hızla değişen bir kentten hikayeler” diye yazdı.

(Kronos.News)