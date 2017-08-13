‘Artık parlamenter demokrasi yok’ diyen Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nu MİT Tırları ile tehdit etti

AKP genel başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu tehdit etti. Erdoğan, cezaevinde MİT Tırları davasından hüküm giyen CHP’li vekil Enis Berberoğlu’nu kastederek “Ana muhalefetin başındaki zat, ülkesinin aleyhine işlediği bir suçtan dolayı halen cezaevinde bulunan milletvekili ile ilgili konunun kendisine kadar ulaşmasından endişe ettiği için şimdiden ön almaya, suyu bulandırmaya çalışıyor. Eğer yakında, bu içeride olan zat ile alakalı Kılıçdaroğlu’nun bağlantısı çıkarsa şaşmayın ha… İçeriden değişik haberler alıyorum. ‘Buradan çıktım, çıktım, çıkmadığım takdirde açıklamalarda bulunacağım’ diyor içerideki zat.” ifadelerini kullandı.

Antalya’da konuşan Erdoğan ayrıca, “Artık parlamenter demokrasi yok. Artık yüzde 34 ile seçim kazanmak yok. Şimdi yüzde 50+1 alacaksın en az. Buna hazır mıyız?” dedi.