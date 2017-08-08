‘Türkiye’de tweet’ten tutuklanan bir Allah’ın kulu var mı?’ diyen Bozdağ’a cevap: 1656 kişi

Dün Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, “Türkiye’de tweet attı diye tutuklanan bir Allah’ın kulu var mı, yok” diye konuştu. Bozdağ’ın sözlerine tepki çekerken cevap geçikmedi. Avukat Fidel Okan, tweet nedeniyle Aralık 2016 verilerine göre 1656 kişinin tutuklandığını söyledi. Okan, 10 bin kişi hakkında soruşturmanın sürdüğünü hatırlattı.

Bozdağ’ın o sözlerinden saatler önce İçişleri Bakanlığı’ndan yeni dönemle ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, 2 bin 696 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldığı, tespit edilen bin 194 kişiden 157’sinin gözaltına alındığı açıklandı.