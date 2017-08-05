Bilgisayar olimpiyatlarında Romen öğrenciler 4 madalya kazandı

Uluslararası bilgisayar Olimpiyatlarına katılan 4 kişilik Romanya ekibinden eli boş dönen olmadı. Romanya ekibi, 2 altın, 2 bronz madalya kazandı.
Bu sene Tahran’da düzenlenen 28. bilgisayar Olimpiyatlarına 84 ülkeden 304 öğrenci yarıştı.
Yarışmada Romanya takımı 2 altın 2 bronz olmak üzere toplamda 4 madalya kazandı.
Altın madalyaları; Tudor Vianu lisesinden Ştefan Constantin-Buliga ile Bihor Pedagoji lisesinden Tamio Vesa-Nakajima elde etti.
Bronz madalya kazanan öğrenciler ise: ICHB öğrencisi Andrei Costin Constantinescu ile Argeş „Dinicu Golescu lisesinden Costin Andrei Oncescu kazandılar.