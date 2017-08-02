Van Edremit Belediyesi’ne İçişleri Bakanlığı tarafından KHK ile atanan Edremit Kaymakamı Atif Çiçekli tarafından yaptırılan halk plajının tuvalet, soyunma kabini ve otoparkı Dilkaya Höyüğü ve Ermeni mezarlığı üzerine yapıldı. Mezarlıktan çıkan kemikler etrafa saçıldı. İnşaa sırasında Dilkaya Mahallesi’nde bulunan ve 1’inci dereceden SİT alanı ilan edilen höyük tahrip edildi.

Edinilen bilgilere göre, sağ ve soluna yapılan plajla tahrip edilen höyüğün girişinde kadınlar tuvaleti ve soyunma kabinleri kurulmuş durumda. Hiçbir koruma tedbirinin alınmadığı bölgede, defineciler tarafından yapılan kazılarla delik deşik edilmiş höyük, 1984 yılında Ege Üniversitesi, Van Müzesi ve Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Araştırmaları Merkezi’nin ortak çalışma alanı olmuştu.

Çalışma sonucunda, MÖ 3 bin yılından Ortaçağ’a kadar yerleşim alanı olarak kullanılan Dilkaya Höyüğü’nde birçok tarihi bulguya ulaşılmıştı. Höyük etrafında Urartu dönemine ait 24 urne mezar (yakılan cesetlerin geriye kalan kemiklerin konulduğu delikler) ortaya çıkmıştı. Yapılan kazılarda insan iskeletlerine ait kafatasındaki “pencere açma ameliyatı” da ilk burada yapılmıştı.