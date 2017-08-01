Venezuela’da muhalefet liderleri Leopoldo López ve Antonio Ledezma’nın aileleri, iki siyasetçinin sabahın erken saatlerinde istihbarat servisi mensuplarınca tekrar gözaltına alındığını duyurdu.

İki muhalif lider 2014 yılında hükümet karşıtı eylemler sırasında şiddeti körükledikleri iddiaları yüzünden ev hapsinde tutuluyordu. Aileler, siyasetçilerin nereye götürüldüğünü bilmediklerini söyledi.

BBC’nin haberine göre, iki gün önce Venezuela’da yeni anayasayı yazacak Kurucu Meclis’in üyelerini belirleyen seçimler sonrası Devlet Başkanı Nicolas Maduro zaferini ilan etmişti. Seçim sırasında yaşanan şiddet olaylarında ise en az 10 kişi hayatını kaybetti. ABD seçimin ardından Maduro’yu “diktatör” nitelendirmiş ve Venezuela liderine yönelik yaptırım kararı aldığını açıkladı.

YouTube’da eylem çağrısı

Leopoldo López, seçimlerden günler önce evinde çektiği bir videoyu YouTube’da yayımlayarak muhaliflerin sokaklara çıkması ve eylem düzenlemesi yönünde çağrı yapmıştı. López, üç yıldan fazla bir süre askeri hapishanede kaldıktan sonra 8 Temmuz’da ev hapsine alınmıştı.

López’in eşi Lilian Tintori, Twitter’dan yazdığı mesajında eşinin evinden götürüldüğü görüntüleri paylaştı.

Tintori, eşinin başına bir şey gelmesi takdirinde bunun sorumlusunun Maduro olacağını söyledi

Antonio Ledezma’nın kızı Vanessa Ledezma ise Twitter’dan babasının götürüldüğü görüntüleri paylaştı.

Görüntülerde pijama giyen Antonio Ledezma’nın istihbarat servisi yetkilileri tarafından götürüldüğü görülüyor.

Bir kadının, “Ledezma’yı götürüyorlar, diktatörlük!” diye bağırdığı duyuluyor.Venezuela’daki süreç Türkiye ile benzetildi

Diğer yandan, Pazartesi günü Beyaz Saray’da Venezuela’da yapılan referandumla ve ABD’nin getirdiği yeni ambargolarla ilgili bir basın toplantısı yapıldı.Toplantıyı Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Başdanışmanı McMaster ile Hazine Bakanı Munchin katıldı.

Toplantıda, ‘Venezuela’daki referandumu tanımazken neden Erdoğan’ın yaptığı referandumun tanındığı’ soruldu. Soruda Erdoğan’ın referendumun da Erdoğan’ın ”güçlerini artırdığı, bazılarının da referendum sonuçlarını şaibeli bulduğu bir referandum oldu. Başkan Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik etti. Sonra Erdoğan Washington’a geldi ve adamları protestocuları Büyükelçiliği önünde dövdü. Venezuela ile Türkiye arasındaki fark nedir?” ifadeleri yer aldı.

Cevap olarak McMaster şunu söyledi:

”Fark şu: Bu Venezuela’da anayasasının sonu demek. Bu bir sürecin hızlandırılmış hali, Maduro rejimi içerisinde ve tamamen sınırlandırıyor. Bu seçim Maduro’yu çok özel bir kulüb içine sokuyor. İnsanları acımasızca baskı altına alanlar kulübü içinde Magawi, Başar Esad, Kim Jun Un bulunuyor. Bu anayasayı tamamen gaspediyor.”