Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, ülkesinde faaliyet gösteren SAPAT eğitim kurumu öğretmenlerini ‘terörist’ olarak değerlendirenlerin, gidip doktora görünmesi istedi. Atambayev, aklı başında olan insanların bu öğretmenlere terörist demeyeceğini söyledi.

Okulları kapatmadığımız için Türk hükümeti bize kızgın

Türkiye’deki mevcut hükümetinin kendisine kızgın olduğunu belirten Kırgız Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, Türk yetkililerin kendisine SAPAT (Kalite) okullarını kapatma talebinde bulunduğunu, ancak bu talebi kabul etmediğini açıkladı: “Onların öfkesi bu yüzden. Biliyorsunuz SAPAT okullarının yüzde 35’ni hükümet bünyesine aldık. Ayrıca kurumun ismi de değiştirildi. Bu okullar bizim gururumuz, bu yüzden şimdiye kadar söyledim ve yine tekrar ediyorum okulları kapatmayacağız. Tam tersine daha çok okul açacağız. Bütçeden bu sene eğitim için ayrı ödenek ayrıldı. Kaliteli okulların sayısı çoğaltılacaktır.”

SAPAT okullarına bir kez daha sahip çıktı

Fethullah Gülen’i tanımadığını ve kendisiyle hiçbir zaman görüşmediğini ifade eden Atambayev, Kırgızistan’daki Türkiye Büyükelçisinin açıklamalarına da değindi: “Bu okullar şu anda çalışan öğretmenlerin yüzde 90-95’i Kırgız halkıdır. Herhalde Gülen’i seven bu okullardaki öğretmenlerdir. Ama bu öğretmenlerin terörist olduğunu söyleyen kişiler, tedavi görmeliler; akli dengeleri yerinde mi baktırmalılar’”

İsteyen Erdoğan ile isteyen de Gülen ile görüşebilir

Issık Göl bölgesinin Çolpon-Ata şehrinde son yaz basın toplantısını düzenleyen Cumhurbaşkanı Atambayev, Kırgızistan’ın eski Başmüftüsü Çubak Calilov’un, ABD’de Fethullah Gülen ile yaptığı görüşmeyi de değerlendirdi. Bu görüşmenin kendisinin talebi üzerine olmadığını ifade eden Atambayev: “İsteyen Erdoğan ile isteyen de Gülen ile görüşebilir. Kimin kiminle görüşüp görüşmeyeceğine kendisi karar vermekte özgür.” şeklinde konuştu.