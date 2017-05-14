Fransa’nın yeni cumhurbaşkanı Emmanuel Macron top atışlarının eşlik ettiği görkemli bir törenle görevi selefi Hollande’dan resmen devraldı. Macron Fransızlara bölünmüşlüğe son vermeleri çağrısında bulundu.

7 Mayıs’ta Fransa Cumhurbaşkanlığına seçilen Emmanuel Macron Elysee Sarayı’nda yapılan törenle resmen göreve başlamış oldu. 21 pare top atışının yapıldığı törende selefi 62 yaşındaki François Hollande 39 yaşındaki Macron’a başarı dileğinde bulundu.

Emmanuel Macron cumhurbaşkanı olarak yaptığı ilk konuşmada iyimserlik ve geleceğe güven mesajı verdi. Fransa’nın en genç cumhurbaşkanı Fransızlara ‘öz güven’ ve ‘gelecek hevesi’ aşılamak istediğini ve ‘toplumdaki bölünme ve kırılmaların son bulması gerektiğini’ söyledi.

Emmanuel Macron’un Champs-Elysees bulvarından Zafer Takı’na gidişi Fransızlara devir teslim töreninin parlak anlarından birini yaşattı.

Başbakan kim olacak?

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre, Macron’un yine pazartesi günü yeni Fransa Başbakanı’nın adını açıklaması bekleniyor. Başbakanlığa atanacak isim aynı zamanda haziran ayındaki parlamento genel seçimleri açısından da önem taşıyor. Güçlü başbakan adayları arasında Macron’un yeni siyasi partisi ‘İleri, Cumhuriyet’in genel sekreteri Richard Ferrand’ın da adı geçiyor. Parti Macron’un seçim ittifakı ‘Ee Marche’nin yerine kurulmuştu. Cumhurbaşkanı’na yakın çevrelerce yeni hükümetin Salı gününe kadar kurulmuş olacağı belirtiliyor.