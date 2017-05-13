Muğla – Marmaris karayolunun Sakar Geçidi mevkiindeki virajlı rampada bir tur midibüsü devrildi. Muğla Valisi Amir Çiçek yaptığı açıklamada, kazada 23 kişinin öldüğünü 11 kişinin yaralandığını açıkladı

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen tur midibüsü, Muğla – Marmaris karayolu Sakargeçidi mevkisinde en az 30 metre olduğu tahmin edilen uçuruma yuvarlandı. Kaza yapan araçta bulunan, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan grubun bu sabah saatlerinde İzmir Buca’dan, Marmaris’e gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

“SÜRÜCÜNÜN HATASINDAN KAYNAKLANDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar “Durum vahim, çok sayıda can kaybı var. Kazanın sürücü hatasından kaynaklandığını düşünüyorum” açıklaması yaptı.

Kaza yapan araçta bulunan, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan grubun bu sabah saatlerinde İzmir Buca’dan, Marmaris’e gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

MUĞLA İSTİKAMETİNDE YOL KAPATILDI

Kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Marmaris Devlet, Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi. Muğla istikametinde yol kapatıldı.