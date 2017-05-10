Sıkı Erdoğancı olarak bilinen bir grup, kandil akşamı camide Kur’an-ı Kerim okunmaya başlandığı anda kriz çıkararak camiyi terk etti. Caminin 25 yıllık imamı Osman Aziz’i görmezden gelen provakatörler, kürsüye diyanet hocası istedi.

Cami imamı Aziz’in, Hafız Osman K.’ye Kur’an okutmak istemesi üzerine ayağa kalkan fanatik Ömer Karahasanoğlu, “Burada diyanetin vazifelendirdiği hoca var o okusun. Ben onun okumasını istiyorum” diye çıkıştı. İmam Osman Aziz de, “Kuran okuyacak, sonra devam edecegiz.” diye ortamı yumuşatmak istemesine rağmen, provakasyon niyeti her halinden belli olan Karahasanoğlu, “Eğer hoca okumayacaksa biz bu camide durmayız” diyerek, beraber geldiği arkadaşlarını da kaldırıp camiden ayrıldı.

Mübarek Kandil gecesi Bükreş’te yapılan provakasyon, Camii imamı Osmam Aziz’in sağduyusu ile herhangi bir olay çıkmadan önlendi. Türkiye’den gelen imam Hasan Yavuzarslan program bitişi tebrikleşmeyi ve musafahayı bi’dat diyerek reddetti. Yavuzarslan, ardında kendine uyup namaz kılan cemaate söylene söylene camiyi terketti.

Görgü tanıkları, söz konusu grubun camiye ilk defa geldiklerini ve tanımadıklarını, akşam erken vakitlerde cami önünde bekleştiğini, uzun uzun telefon görüşmesi yaptıklarını kaydetti. Grupla beraber gelen Hayat gazetesinden Serkan Eruysal ise, camiye girmeyip dışarda durmayı tercih etti.